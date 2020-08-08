غياب البريكان ومادو عن مواجهة النصر وأبها

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أنه تم إعلام المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول بالنصر، بتأكد غياب كل من المهاجم فراس البريكان والمدافع عبدالله مادو، عن مواجهة نادي أبها.
ويواجه النصر نظيره أبها، بعد غد الاثنين؛ ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.
وتعرض البريكان، للإصابة في الحوض كما عانى أيضًا من وجود آلام بالعضلة الضامة، بينما عانى مادو من إصابة في الركبة ولم يتم التأكد من جاهزيته لمباراة أبها، مما يعني غيابه عن المباراة.