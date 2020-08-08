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غياب البريكان ومادو عن مواجهة النصر وأبها

Time منذ 48 دقيقة
Views 1379
غياب البريكان ومادو عن مواجهة النصر وأبها

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أنه تم إعلام المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول بالنصر، بتأكد غياب كل من المهاجم فراس البريكان والمدافع عبدالله مادو، عن مواجهة نادي أبها.

ويواجه النصر نظيره أبها، بعد غد الاثنين؛ ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وتعرض البريكان، للإصابة في الحوض كما عانى أيضًا من وجود آلام بالعضلة الضامة، بينما عانى مادو من إصابة في الركبة ولم يتم التأكد من جاهزيته لمباراة أبها، مما يعني غيابه عن المباراة.

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أحدث التعليقات

احمد
ههههههه الفوتوشوب شغال ... لعبتي الفوتوشوب ..مستعد اخلي قطار يفرمك فرم ويعدي عليك وبعدها تواصل مشيتك ....
احمد
هههههههه حته وحده الفضاء ههههههه خلنا بالارض وعلوم الارض .... اللي ينط السلالم دفعه وحده تنكسر رقبته بصراحه ياحبهم للمهايط . السؤال : كم مرصود لها من مئة مليون
عادل عبدالحي حمزة
وأضافت، في مداخلة لها بقناة الإخبارية، أنها كانت تتحدث مع والدها بشأن ما ستفعله بعد انتهاء فترة العزل المنزلي، لافتى إلى أنها نشرت المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة عفوية ولم تهدف للشهرة. لافتة إلى أنها نشرت المقطع وليس لافتى
ملامح ظلم السنين
هل هذا بدون المنشطات !!
. راعــي الـددســـن .
ما شــاء الله تبـارك الرحــمن .

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