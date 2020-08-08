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فتاة تهرب مع عشيقها تاركة طفلها وبيت الزوجية

Time منذ 12 ساعة
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فتاة تهرب مع عشيقها تاركة طفلها وبيت الزوجية

مليكة فؤاد (صدى):
أحالت الجهات الأمنية المغربية، زوجة متهمة بالخيانة والفساد والضرب والجرح العمديين إلى المحاكمة، بعدما كان الزوج قد أبلغ عن هروبها مع عشيقها.

وكان الزوج قد أوضح أنه رزق بطفل من زوجته، لكنها كانت تقوم بممارسة الدعارة في بيت الزوجية، وقد أشعره بعض الأصدقاء والجيران بسلوك زوجته، حتى وصل الأمر إلى جميع الأقارب.

دخل في خلاف معها تطور إلى تبادل الضرب والجرح، ثم هربت إلى عشيقها فقرر إبلاغ الجهات الأمنية، التي باشرت الواقعة وتم اعتقال المتهمين، ثم اعترفت الزوجة في التحقيقات بممارستها الرذيلة معه.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الوضع في لبنان يحتاج الى تضحيات كبيره من اجل القضاء على اتباع المجوس ممثلين بحزب ابو زميره الحقير . يجب ان يتحد الشعب ويكون صفا واحد ويهاجمون مقرات الحزب مهما كانت النتائج مؤلمه . لبنان يحتاج الى ثوره مسلحه ضد اتباع ايران وهذا الاسلوب اللي يتبعه الشعب اللبناني ضد المؤسسات والادارات الحكوميه لا يفيدهم في شي بل يجب ان يكون عندهم قياده موحده ومسلحه و لا بأس من الاستعانه بالفلسطينين المتواجدين في لبنان ويدفع لهم رواتب مغريه لكي ينظمو الى اللبنانيين المقهورين مما يعربد به حزب الات وحكومته الخسيسه في لبنان ولا ينتظر الشعب اي دور لزعماء الاحزاب امثال جنبلاط والحريري وجعجع وغيرهم فهؤلاء حائفون على حياتهم من الحزب المجوسي الحقير
ابو عمار
هذا ديدن كلاب المجوس لا يهمهم ابناء الوطن لانهم لا يملكون انتماء للوطن فهؤلاء لا يعرفون ابائهم واغلبهم تربى في الملاجىء بسبب المتعه الجنسيه فهم يطلقون النار على اللبنانيون المعترضين على تقاعس الحكومه و الحكومه تابعه لحزب الشيطان وطبعا لا احد يستطيع محاسبتهم لعنة الله عليهم وعلى زعيمهم ابو زميره
ابو عمار
بغض النظر عن الاقديمه للمقطع ولكن فيه تنبيه وتحذير للجميع من الاهمال والانشغال عن الاطفال في مثل هذه الضروف
ابو عمار
الحمد لله على سلامتك يا سلاف و ربنا يحفظك من كل شر
عبدالعزيز الدخيل
رحمة الله عليه فيه لمحة بهض الشئ من الملك سلمان حفظه الله

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