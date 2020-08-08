فتاة تهرب مع عشيقها تاركة طفلها وبيت الزوجية

مليكة فؤاد (صدى):
أحالت الجهات الأمنية المغربية، زوجة متهمة بالخيانة والفساد والضرب والجرح العمديين إلى المحاكمة، بعدما كان الزوج قد أبلغ عن هروبها مع عشيقها.
وكان الزوج قد أوضح أنه رزق بطفل من زوجته، لكنها كانت تقوم بممارسة الدعارة في بيت الزوجية، وقد أشعره بعض الأصدقاء والجيران بسلوك زوجته، حتى وصل الأمر إلى جميع الأقارب.
دخل في خلاف معها تطور إلى تبادل الضرب والجرح، ثم هربت إلى عشيقها فقرر إبلاغ الجهات الأمنية، التي باشرت الواقعة وتم اعتقال المتهمين، ثم اعترفت الزوجة في التحقيقات بممارستها الرذيلة معه.