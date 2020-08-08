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بالفيديو.. الشرطة اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الغاضبين

Time منذ 30 دقيقة
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بالفيديو.. الشرطة اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الغاضبين

بيروت (صدى):
تجمع الآلاف من المواطنين اللبنانيين، اليوم السبت، للتظاهر ضد النظام الحاكم مرددين: " على المجلس رايحين شهداء بالملايين ".

وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين حاولوا عبور أحد الحواجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، في موجة غضب عارمة بين جموع الشعب.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أعلن أمس الجمعة، أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، ارتفع إلى 154 شخصا، موضحا أن 120 شخصا من المصابين، البالغ عددهم 5 آلاف شخص، حالتهم حرجة.

وجاء الانفجار الهائل نتيجة انفجار 2750 طنًا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات بعد مصادرتها من سفينة شحن روسية، وهو الأمر الذي أشغل غضب اللبنانيين ضد سلطات بلادهم.

الجدير بالذكر أن السلطات اللبنانية أوقفت 16 شخصًا، بناء على قرار من المحكمة العسكرية في لبنان، والتي تجري تحقيقات في حادث انفجار مرفأ بيروت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

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أحدث التعليقات

احمد
ههههههه الفوتوشوب شغال ... لعبتي الفوتوشوب ..مستعد اخلي قطار يفرمك فرم ويعدي عليك وبعدها تواصل مشيتك ....
احمد
هههههههه حته وحده الفضاء ههههههه خلنا بالارض وعلوم الارض .... اللي ينط السلالم دفعه وحده تنكسر رقبته بصراحه ياحبهم للمهايط . السؤال : كم مرصود لها من مئة مليون
عادل عبدالحي حمزة
وأضافت، في مداخلة لها بقناة الإخبارية، أنها كانت تتحدث مع والدها بشأن ما ستفعله بعد انتهاء فترة العزل المنزلي، لافتى إلى أنها نشرت المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة عفوية ولم تهدف للشهرة. لافتة إلى أنها نشرت المقطع وليس لافتى
ملامح ظلم السنين
هل هذا بدون المنشطات !!
. راعــي الـددســـن .
ما شــاء الله تبـارك الرحــمن .

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