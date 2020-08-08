بالفيديو.. الشرطة اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الغاضبين

بيروت (صدى):
تجمع الآلاف من المواطنين اللبنانيين، اليوم السبت، للتظاهر ضد النظام الحاكم مرددين: " على المجلس رايحين شهداء بالملايين ".
وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين حاولوا عبور أحد الحواجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت.
وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، في موجة غضب عارمة بين جموع الشعب.
وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أعلن أمس الجمعة، أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، ارتفع إلى 154 شخصا، موضحا أن 120 شخصا من المصابين، البالغ عددهم 5 آلاف شخص، حالتهم حرجة.
وجاء الانفجار الهائل نتيجة انفجار 2750 طنًا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات بعد مصادرتها من سفينة شحن روسية، وهو الأمر الذي أشغل غضب اللبنانيين ضد سلطات بلادهم.
الجدير بالذكر أن السلطات اللبنانية أوقفت 16 شخصًا، بناء على قرار من المحكمة العسكرية في لبنان، والتي تجري تحقيقات في حادث انفجار مرفأ بيروت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.