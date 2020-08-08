تفاصيل مثيرة لنجاة رجل من أكبر انفجارين بالعالم !

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية تفاصيل واقعة غريبة لنجاة رجل من اكبر انفجارين بالعالم وهما انفجاري هيروشيما وناجازاكي بالتزامن مع ذكرى وقوعهما في اليابان .
وأشارت ان هذا الرجل هو المهندس البحري ياماغوتشي الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 29 عامًا، ويعمل في شركة ميتسوبيشي وكان في رحلة عمل في هيروشيما .
وقال الرجل الذي توفي عام 2010 عن عمر 90 عام في تصريحات له : لم أكن أعرف ما حدث، وأعتقد أنني أغمي علي لفترة من الوقت، وعندما فتحت عيني، كان كل شيء مظلمًا، ولم أستطع رؤية الكثير .
وأضاف : توجهت إلى محطة القطارات التي علمت انها لازالت تعمل وفي الطريق شاهدت حرائق ومباني مدمرة وجثثًا متفحمة في الشوارع، كما تعرض عدد كبير من الجسور في المدينة للدمار ، فسبحت بين الجثث الطافية لأعبر النهر .
وتابع : وصلت ناجازاكي صباح اليوم التالي وخضعت للعلاج بالمستشفى ثم ذهبت للعمل رغم الصعوبة كي اكتب تقرير لمديري بما حدث لكنه لم يقتنع بأن قنبلة واحدة تفجر مدينة بأكملها .
وقال لم يكد المدير ينهي كلامه حتى اجتاح الغرفة وميض يعمي الأبصار عرفه ياماغوتشي فورًا، فرمى بنفسه على الأرض ، وكانت القنبلة أشد فتكاً من قنبلة هيروشيما .
ومن حسن حظه ان زوجته وطفله كانا في ملجأ ضد الغارات الجوية ، متمنياً ان ما حدث يكون عبرة ورسالة سلام للعالم .