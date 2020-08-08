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بالفيديو.. مراسلة تغطي اجتماع السياسيين اللبنانيين بطريقة مثيرة للسخرية

Time منذ 13 ساعة
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بالفيديو.. مراسلة تغطي اجتماع السياسيين اللبنانيين بطريقة مثيرة للسخرية

بيروت (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن تصرف غريب لمذيعة قناة "mtv" اللبنانية، خلال تغطيتها اجتماع السياسيين اللبنانيين لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

ووقفت المذيعة على الباب الزجاجي للقاعة التي يجتمع فيها السياسيون اللبنانيون، وأخذت تصف ما تراه بشكل أثار ضحك الشخص الذي يصور المقطع، وهي تحاول التركيز كي تجمل الصورة في الداخل.

وقالت المراسلة: " عم شوف إلى جانب جبران باسيل، سامي الجميل، والجميل يتوسط باسيل وسليمان فرنجية، وسليمان فرنجية إلى جانبه سعد الحريري، وعن يمين سعد الحريري وليد جنبلاط"؛ لتقوم بعدها بالطلب من مساعدها بأن يعطيها لحظة كي تتمم وصف المشهد، وتابعت في وصف ما ترى.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الوضع في لبنان يحتاج الى تضحيات كبيره من اجل القضاء على اتباع المجوس ممثلين بحزب ابو زميره الحقير . يجب ان يتحد الشعب ويكون صفا واحد ويهاجمون مقرات الحزب مهما كانت النتائج مؤلمه . لبنان يحتاج الى ثوره مسلحه ضد اتباع ايران وهذا الاسلوب اللي يتبعه الشعب اللبناني ضد المؤسسات والادارات الحكوميه لا يفيدهم في شي بل يجب ان يكون عندهم قياده موحده ومسلحه و لا بأس من الاستعانه بالفلسطينين المتواجدين في لبنان ويدفع لهم رواتب مغريه لكي ينظمو الى اللبنانيين المقهورين مما يعربد به حزب الات وحكومته الخسيسه في لبنان ولا ينتظر الشعب اي دور لزعماء الاحزاب امثال جنبلاط والحريري وجعجع وغيرهم فهؤلاء حائفون على حياتهم من الحزب المجوسي الحقير
ابو عمار
هذا ديدن كلاب المجوس لا يهمهم ابناء الوطن لانهم لا يملكون انتماء للوطن فهؤلاء لا يعرفون ابائهم واغلبهم تربى في الملاجىء بسبب المتعه الجنسيه فهم يطلقون النار على اللبنانيون المعترضين على تقاعس الحكومه و الحكومه تابعه لحزب الشيطان وطبعا لا احد يستطيع محاسبتهم لعنة الله عليهم وعلى زعيمهم ابو زميره
ابو عمار
بغض النظر عن الاقديمه للمقطع ولكن فيه تنبيه وتحذير للجميع من الاهمال والانشغال عن الاطفال في مثل هذه الضروف
ابو عمار
الحمد لله على سلامتك يا سلاف و ربنا يحفظك من كل شر
عبدالعزيز الدخيل
رحمة الله عليه فيه لمحة بهض الشئ من الملك سلمان حفظه الله

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