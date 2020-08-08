بالفيديو.. مراسلة تغطي اجتماع السياسيين اللبنانيين بطريقة مثيرة للسخرية

بيروت (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن تصرف غريب لمذيعة قناة "mtv" اللبنانية، خلال تغطيتها اجتماع السياسيين اللبنانيين لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.
ووقفت المذيعة على الباب الزجاجي للقاعة التي يجتمع فيها السياسيون اللبنانيون، وأخذت تصف ما تراه بشكل أثار ضحك الشخص الذي يصور المقطع، وهي تحاول التركيز كي تجمل الصورة في الداخل.
وقالت المراسلة: " عم شوف إلى جانب جبران باسيل، سامي الجميل، والجميل يتوسط باسيل وسليمان فرنجية، وسليمان فرنجية إلى جانبه سعد الحريري، وعن يمين سعد الحريري وليد جنبلاط"؛ لتقوم بعدها بالطلب من مساعدها بأن يعطيها لحظة كي تتمم وصف المشهد، وتابعت في وصف ما ترى.