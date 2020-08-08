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شاهد.. أقدم رسم للمسجد الحرام
منذ 4 دقائق
1136
مكة المكرمة (صدى):
أظهرت صورة نادرة، أقدم رسم للمسجد الحرام وهو منقوش على لوح من المرمر، والتي يرجع تاريخها إلى نهاية القرن الخامس هجريًا و الـ11 ميلاديًا.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة، موضحة أنها من تصميم النحات عبدالرحمن المكي.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه .. شكراً لكم ..
زائر
طارق كيال الآن كبر ونضج ولديه فكر كروي إيجابي يخدم الرياضة وخاصة النادي الذي يحبه الأهلي . والنادي بحاجة له , .
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
........................ عند الصادق المهدي ...^^
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