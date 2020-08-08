طريقة بسيطة لإخفاء رسائل تطبيق واتساب

وكالات (صدى):
يرغب الكثير من استخدام تطبيق واتساب لإخفاء رسائلهم عن الآخرين، وهناك طريقة تمكن من تحقيق ذلك وهي كالتالي :
1- تثبيت نسخة معدلة من تطبيق واتساب تسمى GBWhatsApp، على الهاتف
2- إدخال رقم الهاتف وإتمام ضبط الإعدادات
3- إرسال رسالة إلى جهات الاتصال المراد إخفاء الرسائل المتبادلة معهم
4-إغلاق التطبيق ثم فتحه مرة أخرى
5-الضغط ضغطة مطولة على المحادثة المراد إخفاءها
6-النقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة
7- الضغط على خيار إخفاء من قائمة الخيارات المنسدلة.
8- تعيين نمط جديد لحماية الدردشات المخفية
وفي حال الرغبة في التواصل مع جهة الاتصال التى تم إخفاء المحادثة معهم يتم الضغط على اسم تطبيق جي بي واتساب أعلى يسار الشاشة وإدخال نقش القفل، سترى قائمة بمحادثاتك المخفية.