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نصائح هامة للحفاظ على سيارتك في المصيف

Time منذ يوم
Views 1953
Comment 1
نصائح هامة للحفاظ على سيارتك في المصيف

أميرة خالد (صدى):
تتعرض السيارة خلال الرحلات الصيفية إلى عوامل جوية كثيرة تؤثر على الطلاء وسلامة أجزاء السيارة كالرمال وآشعة الشمس ورطوبة السواحل .

ويؤكد خبراء السيارات انه يجب الحفاظ على السيارة في المصيف او رحلات الصيف عموماً من خلال اتباع النصائح التالية :

1- اترك جزء بسيط من زجاج السيارة مفتوح إذا قمت بركنها في الشمس .

2- ضع طبقة من الشمع فوق الدهان للحفاظ على طلاء السيارة .

3- إذا كنت تنوي السفر لمدة شهر مثلاً وترك السيارة قم بتغطيتها وركنها بعيداً عن الشمس .

4- استخدم الشماسة دائماً بعد العودة من المصيف .

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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