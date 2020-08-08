نصائح هامة للحفاظ على سيارتك في المصيف

أميرة خالد (صدى):
تتعرض السيارة خلال الرحلات الصيفية إلى عوامل جوية كثيرة تؤثر على الطلاء وسلامة أجزاء السيارة كالرمال وآشعة الشمس ورطوبة السواحل .
ويؤكد خبراء السيارات انه يجب الحفاظ على السيارة في المصيف او رحلات الصيف عموماً من خلال اتباع النصائح التالية :
1- اترك جزء بسيط من زجاج السيارة مفتوح إذا قمت بركنها في الشمس .
2- ضع طبقة من الشمع فوق الدهان للحفاظ على طلاء السيارة .
3- إذا كنت تنوي السفر لمدة شهر مثلاً وترك السيارة قم بتغطيتها وركنها بعيداً عن الشمس .
4- استخدم الشماسة دائماً بعد العودة من المصيف .