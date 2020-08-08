الأعداد السابقة للصحيفة

بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب

Time منذ 35 دقيقة
Views 1390
بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي في تويتر عن البدء في صرف مخصصات الدفعة الثانية ضمن مبادرة دعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – ضمن لفتة أبوية حانية، ترمي إلى دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، ومساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .

وتتجسد الأهداف الإنسانية للمبادرة من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين حسب أنظمة العمل، ويبلغ المخصص ثلاثة آلاف ريال شهريا، وتصرف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي تسعة آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة، ويبدأ الصرف للدفعة الثانية اعتبارًا من يوم الأحد 9 أغسطس2020م، الموافق 19 ذو الحجة 1441هـ.

وبين نائب رئيس الهيئة المساعد للتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان أن الدفعة الأولى من المستحقين استلموا مخصصاتهم يوم الاثنين 6 يوليو من العام 2020م، وتستمر المبادرة متكاملة بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة المستحقين في مختلف الدفعات هم من الأفراد السعوديين العاملين بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب وليسوا تحت مظلة أي منشأة ، وأنهم من المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل والمرخص لهم بممارسة أنشطة نقل الركاب، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم عبر ما يجنون من العمل في هذه الأنشطة بسبب عدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد وما صاحبها من إيقاف بعض الأنشطة بشكل كامل.

وأكد الطاسان أن هذه المبادرة الإنسانية شملت ممارسي أنشطة (الأجرة العامة – النقل المدرسي – نقل المعلمات – نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة)، لافتا الانتباه إلى أن هناك بعض الاشتراطات من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وأن لا يكون المتقدم موظفا في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص .

وكانت الهيئة قد أتاحت التقديم واستقبال الطلبات من تاريخ 20 أبريل 2020م وحتى تاريخ 5 مايو 2020م، كما كفلت الهيئة الدعم التقني للتقديم والاستعلام عن سير المعاملة عبر موقعها الإلكتروني: هنا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه .. شكراً لكم ..
زائر
طارق كيال الآن كبر ونضج ولديه فكر كروي إيجابي يخدم الرياضة وخاصة النادي الذي يحبه الأهلي . والنادي بحاجة له , .
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
........................ عند الصادق المهدي ...^^

أخر الأخبار

شاهد.. أقدم رسم للمسجد الحرام
شاهد.. أقدم رسم للمسجد الحرام
Time منذ 4 دقائق Views 1120
أسرار العلاقة الخفية بين قطر واسرائيل أثناء الأزمة الخليجية
أسرار العلاقة الخفية بين قطر واسرائيل أثناء الأزمة الخليجية
Time منذ 8 دقائق Views 1227
طريقة بسيطة لإخفاء رسائل تطبيق واتساب
طريقة بسيطة لإخفاء رسائل تطبيق واتساب
Time منذ 21 دقيقة Views 1553
مدينة الخير.. صورة مذهلة للمدينة المنورة
مدينة الخير.. صورة مذهلة للمدينة المنورة
Time منذ 31 دقيقة Views 566
3 شروط في عقد العمل تعتبر محل تهديد للعامل
3 شروط في عقد العمل تعتبر محل تهديد للعامل
Time منذ 31 دقيقة Views 1581
بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب
بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب
Time منذ 35 دقيقة Views 1390
3 نصائح لإنقاذ الهاتف حال سقوطه في الماء
3 نصائح لإنقاذ الهاتف حال سقوطه في الماء
Time منذ 38 دقيقة Views 1531
نصائح هامة للحفاظ على سيارتك في المصيف
نصائح هامة للحفاظ على سيارتك في المصيف
Time منذ 38 دقيقة Views 1159
بالفيديو.. إعادة تجسيد حادث تحطم الطائرة الهندية وانشطارها إلى نصفين
بالفيديو.. إعادة تجسيد حادث تحطم الطائرة الهندية وانشطارها إلى نصفين
Time منذ 42 دقيقة Views 1600
وظائف صحية شاغرة في مستشفى رابية الطبي بالرياض
وظائف صحية شاغرة في مستشفى رابية الطبي بالرياض
Time منذ 45 دقيقة Views 1465