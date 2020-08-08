أسرار العلاقة الخفية بين قطر واسرائيل أثناء الأزمة الخليجية

ماجد القزيز (صدى):
كشفت تقارير امريكية العلاقة الوطيدة بين قطر واسرائيل أثناء أزمتها مع الرباعي العربي بسبب التدخل في شؤون الدول العربية ودعم الإرهاب .
وقالت ان اسرائيل سمحت للدوحة بالعمل في قطاع غزة أثناء الأزمة لتحويل وجهة النظر الأمريكية من أنها داعمة لحركة حماس إلى انها تستغل نفوذها في الحركة بما يخدم خطة الرئيس الأمريكي .
كما تصدت اسرائيل لتشريع الكونجرس الذي كاد يصنف قطر بالفعل كدولة راعية للإرهاب بسبب صلتها بحماس من خلال الضغط عبر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك " بما يؤكد التعاون القطري الإسرائيلي في المنطقة .