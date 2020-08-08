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أجهزة «GPS» حملها لاعبي الهلال بمباراة النصر تظهر نتائج جيدة

Time منذ ساعة
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أجهزة «GPS» حملها لاعبي الهلال بمباراة النصر تظهر نتائج جيدة

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر بنادي الهلال، اليوم السبت، أن أجهزة "GPS" التي حملها لاعبو الفريق في مباراة النصر أظهرت نتائج ومؤشرات جيدة.

وقالت المصادر، أن الأجهزة أظهرت نتائج جيدة في قياسات الجهد البدني وشدة التحمل والتحركات اللياقية في المسافات التي قطعوها داخل الملعب.

وكان فريق الهلال قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما، الأربعاء الماضي، على استاد الملك فهد الدولي في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه .. شكراً لكم ..
زائر
طارق كيال الآن كبر ونضج ولديه فكر كروي إيجابي يخدم الرياضة وخاصة النادي الذي يحبه الأهلي . والنادي بحاجة له , .
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
........................ عند الصادق المهدي ...^^

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