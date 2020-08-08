الكشف عن مخزن نيترات الأمونيوم لحزب الله في ألمانيا

برلين (صدى):
كشف تقرير استخباراتي ألماني عن تخزين حزب الله الإرهابي لمادة نيترات الأمونيوم في مستودعات بجنوب ألمانيا .
و تم الكشف عن تخزين لما يسمى بـ”الحزم الباردة” التي تحتوي على نيترات الأمونيوم في إطار التحقيق في نشاط حزب الله في ألمانيا .
جاء ذلك بعد طلب الحزب الديمقراطي الحر في البرلمان المحلي لولاية بافاريا الألمانية للكشف عن حقيقة الأوضاع بعد تداول معلومات حول ذلك في 2016 .
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، مارتن هاجن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: لا ينبغي لبافاريا أن تصبح مستودع مواد متفجرة .
وكشفت معلومات عن سيطرة حزب الله الإرهابي على مرفأ بيروت ومعرفة الصادر والوارد له ما ادى لتخزين أطنان من نيترات الأمونيوم المسببة للإنفجار الضخم .
وحظرت ألمانيا أنشطة “حزب الله” في البلاد في أبريل الماضي..