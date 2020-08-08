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الكشف عن مخزن نيترات الأمونيوم لحزب الله في ألمانيا

Time منذ 58 دقيقة
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الكشف عن مخزن نيترات الأمونيوم لحزب الله في ألمانيا

برلين (صدى):
كشف تقرير استخباراتي ألماني عن تخزين حزب الله الإرهابي لمادة نيترات الأمونيوم في مستودعات بجنوب ألمانيا .

و تم الكشف عن تخزين لما يسمى بـ”الحزم الباردة” التي تحتوي على نيترات الأمونيوم في إطار التحقيق في نشاط حزب الله في ألمانيا .

جاء ذلك بعد طلب الحزب الديمقراطي الحر في البرلمان المحلي لولاية بافاريا الألمانية للكشف عن حقيقة الأوضاع بعد تداول معلومات حول ذلك في 2016 .

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، مارتن هاجن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: لا ينبغي لبافاريا أن تصبح مستودع مواد متفجرة .

وكشفت معلومات عن سيطرة حزب الله الإرهابي على مرفأ بيروت ومعرفة الصادر والوارد له ما ادى لتخزين أطنان من نيترات الأمونيوم المسببة للإنفجار الضخم .

وحظرت ألمانيا أنشطة “حزب الله” في البلاد في أبريل الماضي..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه .. شكراً لكم ..
زائر
طارق كيال الآن كبر ونضج ولديه فكر كروي إيجابي يخدم الرياضة وخاصة النادي الذي يحبه الأهلي . والنادي بحاجة له , .
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
........................ عند الصادق المهدي ...^^

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