أم سورية تتعرف على جثة ابنها المفقود بالصدفة وتُصدم بـ "فقأ عينيه وكسر ساقه وإلقاءه عاريًا"

دمشق (صدى):
صّدمت أم سورية، بوجود جثة ابنها مشوهة بين عدد من الصور نشرها الشاب السوري المعروف باسم "قيصر"، والتي تمكن من تسريبها إلى الكونجرس الأمريكي.
وعثرت أم منذر ياسين (58 عامًا) على صورة ابنها الذي فُقد منذ إحدى ليالي يونيو 2011، حيث ألقت الشرطة السرية القبض عليه من شقة الأسرة في دمشق.
وفوجئت الأم بابنها وقد مات جوعًا وعاريًا بعد فقأ عينيه وكسر ساقيه، فيما علّقت على الأمر بأنها كانت تفضل أن يموت ابنها برصاصة بدلًا من هذه المعاناة.
وقال الأب المكلوم من مقر إقامتهم في عمان التي لجأوا إليها بعد فرارهم من سوريا: " قتلونا مرتين، الأولى عند إلقاء القبض عليه، والثانية عندما شاهدت الأسرة الصور، ألسنا بشر؟ " .