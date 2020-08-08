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أم سورية تتعرف على جثة ابنها المفقود بالصدفة وتُصدم بـ "فقأ عينيه وكسر ساقه وإلقاءه عاريًا"

Time منذ 52 دقيقة
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أم سورية تتعرف على جثة ابنها المفقود بالصدفة وتُصدم بـ "فقأ عينيه وكسر ساقه وإلقاءه عاريًا"

دمشق (صدى):
صّدمت أم سورية، بوجود جثة ابنها مشوهة بين عدد من الصور نشرها الشاب السوري المعروف باسم "قيصر"، والتي تمكن من تسريبها إلى الكونجرس الأمريكي.

وعثرت أم منذر ياسين (58 عامًا) على صورة ابنها الذي فُقد منذ إحدى ليالي يونيو 2011، حيث ألقت الشرطة السرية القبض عليه من شقة الأسرة في دمشق.

وفوجئت الأم بابنها وقد مات جوعًا وعاريًا بعد فقأ عينيه وكسر ساقيه، فيما علّقت على الأمر بأنها كانت تفضل أن يموت ابنها برصاصة بدلًا من هذه المعاناة.

وقال الأب المكلوم من مقر إقامتهم في عمان التي لجأوا إليها بعد فرارهم من سوريا: " قتلونا مرتين، الأولى عند إلقاء القبض عليه، والثانية عندما شاهدت الأسرة الصور، ألسنا بشر؟ " .

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أحدث التعليقات

احمد
ههههههه الفوتوشوب شغال ... لعبتي الفوتوشوب ..مستعد اخلي قطار يفرمك فرم ويعدي عليك وبعدها تواصل مشيتك ....
احمد
هههههههه حته وحده الفضاء ههههههه خلنا بالارض وعلوم الارض .... اللي ينط السلالم دفعه وحده تنكسر رقبته بصراحه ياحبهم للمهايط . السؤال : كم مرصود لها من مئة مليون
عادل عبدالحي حمزة
وأضافت، في مداخلة لها بقناة الإخبارية، أنها كانت تتحدث مع والدها بشأن ما ستفعله بعد انتهاء فترة العزل المنزلي، لافتى إلى أنها نشرت المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة عفوية ولم تهدف للشهرة. لافتة إلى أنها نشرت المقطع وليس لافتى
ملامح ظلم السنين
هل هذا بدون المنشطات !!
. راعــي الـددســـن .
ما شــاء الله تبـارك الرحــمن .

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