طرابزون سبور يرفض بيع لاعبه للهلال

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحفية تركية، اليوم السبت، أن إدارة نادي طرابزون سبور التركي ترفض بيع المهاجم الغاني كاليب إيكوبان، لنادي الهلال أو لغيره من الأندية التي ترغب في كسب خدماته.
وتريد إدارة النادي التركي، استمرار اللاعب، كما لا توجد نية لبيع اللاعب في الوقت الحالي؛ فيما تلقى طرابزون نحو 4 عروض لشراء اللاعب، منها: الهلال، وسيلتا فيغو الإسباني، ورينجرز، وسلتيك الإسكتلنديان.
وقال أحمد أغا أوغلو، رئيس النادي التركي، أنه تلقى عرضين من الهلال وسيلتا فيغو للتوقيع مع إيكوبان بمبلغ 5 ملايين يورو و4 ملايين يورو، لكن تم رفضهما ولن يتم بيع اللاعب بأقل من 7 ملايين يورو.