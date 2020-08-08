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هيئة «الحياة الفطرية» تعلق على فيديو شباك صيد الطيور بأحد المتنزهات العامة

Time منذ ساعتين
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هيئة «الحياة الفطرية» تعلق على فيديو شباك صيد الطيور بأحد المتنزهات العامة

الرياض (صدى):
علقت هيئة الحياة الفطرية، اليوم السبت، على مقطع الفيديو الذي يظهر وجود شباك صيد لصيد الطيور بطريقة مخالفة في أحد المنتزهات العامة، فيما كانت "صدى" قد تناولت الواقعة.

وقالت الهيئة، في بيان لها: " إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر صيد مجموعة من الطيور في أحد المنتزهات العامة، تود الهيئة التوضيح أن نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة تصطاد أكثر من طائر. وتعد شباك صيد الطيور من الوسائل المحظورة في جميع دول العالم".

وأضافت:" وهي من أكثر الوسائل فتكًا بالطيور المهاجرة وتصطاد جميع أنواع الطيور دون استثناء ومنها المهاجر والمقيم والمهدد بالانقراض حتى الطيور المنهي عن صيدها تقع ضحية لهذه الشباك مثل الصرد والهدهد، وتعمل الهيئة وبالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي على رصد المزارع التي تستخدم لهذه الأغراض " .

وأهابت الهيئة بالجميع صيادين وملاك مزارع الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق العقوبات دون استثناء، كما تدعو جميع المواطنين إلى إبلاغ الهيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي عند ملاحظة مخالفات من هذا النوع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه .. شكراً لكم ..
زائر
طارق كيال الآن كبر ونضج ولديه فكر كروي إيجابي يخدم الرياضة وخاصة النادي الذي يحبه الأهلي . والنادي بحاجة له , .
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
........................ عند الصادق المهدي ...^^
نصراوي سابق
بكره يفوز ابها على النصر ويطلع لنا رئيس النصر صفوان الصويرخ بمجموعة جديدة من الأعذار والمبررات ويبدأ نشر الصراخ في حسابه ( توتير ) لإيجاد مبررا لأسباب الهزيمة

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