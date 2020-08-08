الأعداد السابقة للصحيفة

‏استقالة نواب كتلة الكتائب من البرلمان اللبناني

Time منذ ساعة
Views 1591
‏استقالة نواب كتلة الكتائب من البرلمان اللبناني

بيروت (صدى):
كشفت النائبة بولا يعقوبيان ونواب حزب "الكتائب"، اليوم السبت، عن استقالتهم من مجلس النواب اللبناني، غداة انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح أكثر من 5 آلاف.

وتأتي هذه الاستقالات من البرلمان بعد انفجار بيروت، هي الثانية من نوعها حيث أعلن النائب في كتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط، مروان حمادة استقالته.

وأوضح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أن كتلته النيابية لن تستقيل من البرلمان، لكي لا تفسح المجال أمام سيطرة التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية) وحزب الله على البرلمان.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه .. شكراً لكم ..
زائر
طارق كيال الآن كبر ونضج ولديه فكر كروي إيجابي يخدم الرياضة وخاصة النادي الذي يحبه الأهلي . والنادي بحاجة له , .
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
........................ عند الصادق المهدي ...^^
نصراوي سابق
بكره يفوز ابها على النصر ويطلع لنا رئيس النصر صفوان الصويرخ بمجموعة جديدة من الأعذار والمبررات ويبدأ نشر الصراخ في حسابه ( توتير ) لإيجاد مبررا لأسباب الهزيمة

أخر الأخبار

شاهد.. أقدم رسم للمسجد الحرام
شاهد.. أقدم رسم للمسجد الحرام
Time منذ دقيقتين Views 1089
أسرار العلاقة الخفية بين قطر واسرائيل أثناء الأزمة الخليجية
أسرار العلاقة الخفية بين قطر واسرائيل أثناء الأزمة الخليجية
Time منذ 7 دقائق Views 1217
طريقة بسيطة لإخفاء رسائل تطبيق واتساب
طريقة بسيطة لإخفاء رسائل تطبيق واتساب
Time منذ 19 دقيقة Views 1544
مدينة الخير.. صورة مذهلة للمدينة المنورة
مدينة الخير.. صورة مذهلة للمدينة المنورة
Time منذ 29 دقيقة Views 548
3 شروط في عقد العمل تعتبر محل تهديد للعامل
3 شروط في عقد العمل تعتبر محل تهديد للعامل
Time منذ 30 دقيقة Views 1575
بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب
بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب
Time منذ 34 دقيقة Views 1389
3 نصائح لإنقاذ الهاتف حال سقوطه في الماء
3 نصائح لإنقاذ الهاتف حال سقوطه في الماء
Time منذ 36 دقيقة Views 1529
نصائح هامة للحفاظ على سيارتك في المصيف
نصائح هامة للحفاظ على سيارتك في المصيف
Time منذ 37 دقيقة Views 1159
بالفيديو.. إعادة تجسيد حادث تحطم الطائرة الهندية وانشطارها إلى نصفين
بالفيديو.. إعادة تجسيد حادث تحطم الطائرة الهندية وانشطارها إلى نصفين
Time منذ 41 دقيقة Views 1588
وظائف صحية شاغرة في مستشفى رابية الطبي بالرياض
وظائف صحية شاغرة في مستشفى رابية الطبي بالرياض
Time منذ 44 دقيقة Views 1464