الأعداد السابقة للصحيفة

فيديو عجيب من المسلسل الكارتوني «عائلة سيمبسون» يتكهن بما حدث في لبنان

Time منذ ساعتين
Views 2543
Comment 1
فيديو عجيب من المسلسل الكارتوني «عائلة سيمبسون» يتكهن بما حدث في لبنان

بيروت (صدى):
كشف مقطع فيديو متداول من المسلسل الكارتوني "ذا سيمبسونز " تشابه غريب في الأحداث يثير الشك حول تنبؤ الكارتون الغريب بما حدث في لبنان .

ويظهر الفيديو صورة شبيهة بنفس انجار بيروت مع بناية طبق الأصل مع البناية التي ظهرت بالقرب من انفجار بيروت .

ومع ذلك فقد شككت تقارير في صحة هذا التشابه وعلاقته ، مؤكدة ان هذه البناية ذات تصميم منتشر، وان تفجير الكارتون كان يستهدف غسالة أطباق وليس مدينة بأكملها .

وكان الكارتون نفسه قد أثار الكثير من الشكوك بعد تشابه حلقاته بأحداث عالمية كفيروس كورونا ، ومقتل الأمريكي جورج فلويد ، وترشح "ترامب "لرئاسة أمريكا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه .. شكراً لكم ..
زائر
طارق كيال الآن كبر ونضج ولديه فكر كروي إيجابي يخدم الرياضة وخاصة النادي الذي يحبه الأهلي . والنادي بحاجة له , .
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
........................ عند الصادق المهدي ...^^
نصراوي سابق
بكره يفوز ابها على النصر ويطلع لنا رئيس النصر صفوان الصويرخ بمجموعة جديدة من الأعذار والمبررات ويبدأ نشر الصراخ في حسابه ( توتير ) لإيجاد مبررا لأسباب الهزيمة

أخر الأخبار

شاهد.. أقدم رسم للمسجد الحرام
شاهد.. أقدم رسم للمسجد الحرام
Time منذ دقيقتين Views 1089
أسرار العلاقة الخفية بين قطر واسرائيل أثناء الأزمة الخليجية
أسرار العلاقة الخفية بين قطر واسرائيل أثناء الأزمة الخليجية
Time منذ 7 دقائق Views 1217
طريقة بسيطة لإخفاء رسائل تطبيق واتساب
طريقة بسيطة لإخفاء رسائل تطبيق واتساب
Time منذ 19 دقيقة Views 1544
مدينة الخير.. صورة مذهلة للمدينة المنورة
مدينة الخير.. صورة مذهلة للمدينة المنورة
Time منذ 29 دقيقة Views 548
3 شروط في عقد العمل تعتبر محل تهديد للعامل
3 شروط في عقد العمل تعتبر محل تهديد للعامل
Time منذ 29 دقيقة Views 1572
بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب
بدء صرف مخصصات الدفعة الثانية لدعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب
Time منذ 34 دقيقة Views 1389
3 نصائح لإنقاذ الهاتف حال سقوطه في الماء
3 نصائح لإنقاذ الهاتف حال سقوطه في الماء
Time منذ 36 دقيقة Views 1529
نصائح هامة للحفاظ على سيارتك في المصيف
نصائح هامة للحفاظ على سيارتك في المصيف
Time منذ 36 دقيقة Views 1159
بالفيديو.. إعادة تجسيد حادث تحطم الطائرة الهندية وانشطارها إلى نصفين
بالفيديو.. إعادة تجسيد حادث تحطم الطائرة الهندية وانشطارها إلى نصفين
Time منذ 40 دقيقة Views 1583
وظائف صحية شاغرة في مستشفى رابية الطبي بالرياض
وظائف صحية شاغرة في مستشفى رابية الطبي بالرياض
Time منذ 44 دقيقة Views 1464