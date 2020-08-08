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بالفيديو.. نجلاء عبدالعزيز ترد على منتقديها: الحين تأكدت إني الإعلامية الأولى !

Time منذ 15 ساعة
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بالفيديو.. نجلاء عبدالعزيز ترد على منتقديها: الحين تأكدت إني الإعلامية الأولى !

أميرة خالد (صدى):
علقت مشهورة سناب شات نجلاء عبد العزيز على الهجوم الكبير عليها بعدما وصفتها إحدى العيادات الخاصة بالإعلامية الأولى .

وظهرت "نجلاء " في فيديو لها تؤكد ان هذا اللقب من مجبة الناس وانها لم تختاره لنفسها .

وقالت: نا دايمًا ينقالي ملكة سناب نور سناب أميرة سناب فراشة السوشال ميديا.. الإعلامية الأولى كلها ألقاب اتقالتلي مو أنا اللي حطيتها وأنا نفسي كل أتفاجأ فيها فيلا لك الحمد على محبة الجميع واللي حاطينلي الأشياء الحلوة دي .

وتابعت نجلاء عبدالعزيز قائلة: "لكن ما توقعت.. الحين أنا تأكدت إني الإعلامية الأولى.. ما أتوقع إعلامي ما اتكلم عن هذا الموضوع عصبه وشو إيش الدعوة يعني بناخد مكانكم.. لا لا مكانكم موجود وفي الحفظ والصون لكن الحمد لله إني أستاهله عاد .

وأردفت نجلاء عبدالعزيز قائلة: "والله الأرقام اللي توصلني والمشاهدات والتفاعل الكبير ، لكن عادي ما عجبكم مو بلازم يعجبكم مو بلازم كل شي يعجبكم بهذه الحياة .

واختتمت ساخرة : والله تراكم تضحكون واحد كاتب إنا لله وإنا إليه راجعون لو توفى له أحد قريب ما كتب هالتغريدة والله عجيبين .

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الوضع في لبنان يحتاج الى تضحيات كبيره من اجل القضاء على اتباع المجوس ممثلين بحزب ابو زميره الحقير . يجب ان يتحد الشعب ويكون صفا واحد ويهاجمون مقرات الحزب مهما كانت النتائج مؤلمه . لبنان يحتاج الى ثوره مسلحه ضد اتباع ايران وهذا الاسلوب اللي يتبعه الشعب اللبناني ضد المؤسسات والادارات الحكوميه لا يفيدهم في شي بل يجب ان يكون عندهم قياده موحده ومسلحه و لا بأس من الاستعانه بالفلسطينين المتواجدين في لبنان ويدفع لهم رواتب مغريه لكي ينظمو الى اللبنانيين المقهورين مما يعربد به حزب الات وحكومته الخسيسه في لبنان ولا ينتظر الشعب اي دور لزعماء الاحزاب امثال جنبلاط والحريري وجعجع وغيرهم فهؤلاء حائفون على حياتهم من الحزب المجوسي الحقير
ابو عمار
هذا ديدن كلاب المجوس لا يهمهم ابناء الوطن لانهم لا يملكون انتماء للوطن فهؤلاء لا يعرفون ابائهم واغلبهم تربى في الملاجىء بسبب المتعه الجنسيه فهم يطلقون النار على اللبنانيون المعترضين على تقاعس الحكومه و الحكومه تابعه لحزب الشيطان وطبعا لا احد يستطيع محاسبتهم لعنة الله عليهم وعلى زعيمهم ابو زميره
ابو عمار
بغض النظر عن الاقديمه للمقطع ولكن فيه تنبيه وتحذير للجميع من الاهمال والانشغال عن الاطفال في مثل هذه الضروف
ابو عمار
الحمد لله على سلامتك يا سلاف و ربنا يحفظك من كل شر
عبدالعزيز الدخيل
رحمة الله عليه فيه لمحة بهض الشئ من الملك سلمان حفظه الله

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