بالفيديو.. نجلاء عبدالعزيز ترد على منتقديها: الحين تأكدت إني الإعلامية الأولى !

أميرة خالد (صدى):
علقت مشهورة سناب شات نجلاء عبد العزيز على الهجوم الكبير عليها بعدما وصفتها إحدى العيادات الخاصة بالإعلامية الأولى .
وظهرت "نجلاء " في فيديو لها تؤكد ان هذا اللقب من مجبة الناس وانها لم تختاره لنفسها .
وقالت: نا دايمًا ينقالي ملكة سناب نور سناب أميرة سناب فراشة السوشال ميديا.. الإعلامية الأولى كلها ألقاب اتقالتلي مو أنا اللي حطيتها وأنا نفسي كل أتفاجأ فيها فيلا لك الحمد على محبة الجميع واللي حاطينلي الأشياء الحلوة دي .
وتابعت نجلاء عبدالعزيز قائلة: "لكن ما توقعت.. الحين أنا تأكدت إني الإعلامية الأولى.. ما أتوقع إعلامي ما اتكلم عن هذا الموضوع عصبه وشو إيش الدعوة يعني بناخد مكانكم.. لا لا مكانكم موجود وفي الحفظ والصون لكن الحمد لله إني أستاهله عاد .
وأردفت نجلاء عبدالعزيز قائلة: "والله الأرقام اللي توصلني والمشاهدات والتفاعل الكبير ، لكن عادي ما عجبكم مو بلازم يعجبكم مو بلازم كل شي يعجبكم بهذه الحياة .
واختتمت ساخرة : والله تراكم تضحكون واحد كاتب إنا لله وإنا إليه راجعون لو توفى له أحد قريب ما كتب هالتغريدة والله عجيبين .