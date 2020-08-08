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7 إرشادات للوقاية من الفيروس في صالونات الحلاقة

Time منذ ساعتين
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7 إرشادات للوقاية من الفيروس في صالونات الحلاقة

الرياض (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي، اليوم السبت، عن 7 إرشادات وقائية عند الذهاب إلى صالونات التجميل أو الحلاقة؛ للحماية من الإصابة بعدوى الفيروس المستجد «كوفيد -19».

وتتمثل تلك الإرشادات في: حجز موعد، والذهاب في وقت الموعد المخصص لك، وارتداء الكمامة القماشية قدر الإمكان أثناء تلقي الخدمات، وتغطية الأنف والفم، أو استعمال منديل ورقي أثناء السعال والعطس، وغسل الشعر مسبقًا قبل الحضور للصالون.

ويجب تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، وكذلك تجنب لمس الأسطح بشكل عشوائي، إلى جانب اقتناء وإحضار أدوات الحلاقة والتجميل الخاصة بك وعدم مشاركتها، والحرص على استعمال وسائل الدفع الإلكترونية بدلًا من العملات الورقية أوالمعدنية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه .. شكراً لكم ..
زائر
طارق كيال الآن كبر ونضج ولديه فكر كروي إيجابي يخدم الرياضة وخاصة النادي الذي يحبه الأهلي . والنادي بحاجة له , .
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
........................ عند الصادق المهدي ...^^
نصراوي سابق
بكره يفوز ابها على النصر ويطلع لنا رئيس النصر صفوان الصويرخ بمجموعة جديدة من الأعذار والمبررات ويبدأ نشر الصراخ في حسابه ( توتير ) لإيجاد مبررا لأسباب الهزيمة

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