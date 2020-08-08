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برشلونة مهدد بفقدان ميسي وغريزمان حال التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

Time منذ 7 ساعات
Views 1854
برشلونة مهدد بفقدان ميسي وغريزمان حال التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

وكالات (صدى):
أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، بأن هناك تكهنات عن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الفرنسي أنطوان غريزمان، والمدافع البرتغالي نيلسون سيميدو، عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تأهل برشلونة.

ويواجه ميسي وغريزمان وسيميدو، خطر الغياب عن ربع نهائي دوري الأبطال، حال تأهل برشلونة، إذا نالوا بطاقات صفراء أمام نابولي، على ملعب كامب نو؛ فيما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" محو سجل بطاقات اللاعبين عقب انتهاء مباريات ثمن النهائي، إلا إذا تعرض أحدهم للطرد أو الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويلتقي برشلونة، مساء اليوم السبت، مع منافسه نابولي الإيطالي، وقد تعادلا 1/1 في مباراة الذهاب، والفوز أو التعادل السلبي سيضمن للنادي الكتالوني التأهل لربع النهائي.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
المقطع قديم له اكثر من اربع سنوات والرجل ماهو والد الطفل
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهاا ..
أبوسعد الغامدي
طيب والذياب اللي يقتلونها المرضى النفسيين من شان يعوضون النقص اللي يحسون به من شان يصورون مقاطع السناب والضباع والوبران والأرانب والحجل والتي أوشكت على الأنقراض بنسبة 99.9/ والحل هو فرض غرامة 10000ريال على كل مخالف وإعطاء مكأفاة 5000ريال لكل مبلغ👌👌👌
almatansh
الله اعلم يمكن سكران
احمد
ازعجونا على لقطه تحدث لاي فريق بالعالم والهلال له لقطه مثلها واشد ولا صياح ولا نياح يابو دفع رباعي وسداسي 4 مواسم

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