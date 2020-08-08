برشلونة مهدد بفقدان ميسي وغريزمان حال التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

وكالات (صدى):
أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، بأن هناك تكهنات عن غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الفرنسي أنطوان غريزمان، والمدافع البرتغالي نيلسون سيميدو، عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تأهل برشلونة.
ويواجه ميسي وغريزمان وسيميدو، خطر الغياب عن ربع نهائي دوري الأبطال، حال تأهل برشلونة، إذا نالوا بطاقات صفراء أمام نابولي، على ملعب كامب نو؛ فيما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" محو سجل بطاقات اللاعبين عقب انتهاء مباريات ثمن النهائي، إلا إذا تعرض أحدهم للطرد أو الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
ويلتقي برشلونة، مساء اليوم السبت، مع منافسه نابولي الإيطالي، وقد تعادلا 1/1 في مباراة الذهاب، والفوز أو التعادل السلبي سيضمن للنادي الكتالوني التأهل لربع النهائي.