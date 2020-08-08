"قرقاش": العبرة في استخلاص الدروس من الدوحة وبيروت

أبو ظبي (صدى):
أكدت الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية أن الأحداث الأخيرة في الدول العربية تثبت أهمية التوصل العربي واستخلاص العبر من الأحداث الخطيرة .
وقال "قرقاش " في تغريدة له على " تويتر " : اثبتت الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها .
وأضاف : دروس الدوحة وبيروت وغيرها من العواصم العربية ماثلة أمامنا، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها.
وكانت المملكة والإمارات من أولى الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للبنان عقب الإنفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت .