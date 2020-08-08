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"قرقاش": العبرة في استخلاص الدروس من الدوحة وبيروت

Time منذ 11 دقيقة
Views 1050
"قرقاش": العبرة في استخلاص الدروس من الدوحة وبيروت

أبو ظبي (صدى):
أكدت الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية أن الأحداث الأخيرة في الدول العربية تثبت أهمية التوصل العربي واستخلاص العبر من الأحداث الخطيرة .

وقال "قرقاش " في تغريدة له على " تويتر " : اثبتت الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها .

وأضاف : دروس الدوحة وبيروت وغيرها من العواصم العربية ماثلة أمامنا، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها.

وكانت المملكة والإمارات من أولى الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للبنان عقب الإنفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يجب تغليظ الغرامه ، والسجن مع الغرامه ان تكرر ..
ابو محمد 😎 ✍️
يجب تغليظ الغرامه ، والسجن مع الغرامه ان تكرر ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. الحمد لله على العفو والعافيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. .. الله يرحمهم برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الدنيا حظوظ ..

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