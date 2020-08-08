بالفيديو.. طارق كيال: مفاوضات جارية لعودتي إلى الأهلي

ماجد محمد (صدى):
أكد لاعب الأهلي السابق، طارق كيال، أمس الجمعة، على وجود اتصالات ومفاوضات جارية لعودته للإشراف على فريق الكرة بالنادي الأهلي.
وقال طارق كيال خلال مشاركته مع برنامج "الدوري مع وليد"، أن الأهلي يمتلك مقومات النجاح، حيث لديه مدرب جيد يعتمد على العناصر الشابة، إلى جانب وجود لاعبين مميزين، مبينًا أن الفريق يحتاج إلى تنظيم داخل وخارج الملعب.
وكان " كيال " قد سبق أن تولى منصب المشرف العام على الأهلي مرتين، الأولى عام 1423هـ، والثانية عام 1432هـ، كما شغل عضوية مجلس الإدارة في عهد رئاسة الدكتور عبدالرزاق أبو داود.