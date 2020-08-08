إطلاق لكزس ES موديل 2021 بتحديثات بسيطة

أميرة خالد (صدى):
أطلقت لكزس، ES 2021 سيدان بتحديثات عديدة، والتي شملت بطارية ليثيوم أيون جديدة لمحركها الهجين في إصدار 300h هايبرد، لتحسين صرفية الوقود، بينما لا تزال مواصفات القوة والعزم كما هي، حيث تحصل على قوتها من محرك 4 سلندر هجين سعة 2.5 لتر بقوة 178 حصان و202 نيوتن.متر من عزم الدوران.
وضمت لكزس ES F سبورت، كاميرا رؤية خلفية جانبية، والتي تساعد السائق على تقدير المسافة بين السيارة والجدران أو السيارات الأخرى، كما تحصل جميع طرازات لكزس ES على مكابح دعم ركن السيارة، ونظام مراقبة النقطة العمياء بشكل قياسي.
وحدثت لكزس النظام الترفيهي قياس 12.3 بوصة لدعم SmartDeviceLink وابل كاربلاي واندرويد اوتو، كما تم توسيع مساحة الشاحن اللاسلكي للهاتف الذكي، ومساحة تخزين الهاتف الذكي في الكونسول الوسطي لاستيعاب الأجهزة الأكبر حجماً.