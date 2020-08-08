زيدان يوضح موقفه من البقاء مع ريال مدريد

وكالات (صدى):
أوضح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، اليوم السبت، موقفه من البقاء مع الفريق الإسباني، معلقًا على خسارة فريقه 1/2 أمام مانشستر سيتي والخروج من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وصرح زين الدين زيدان عقب المباراة:" لا يمكنك أن تكون سعيدًا بالخسارة، وعلينا أن نفخر بما فعلناه ونهنئ المنافس، لعبوا بشكل جيد للغاية، ولا يجب البحث عن أعذار فنحن خسرنا المباراتين" .
وتابع: " فخور جدًا باللاعبين، فعلنا كل شيء على أرض الملعب لكن في بعض الأحيان هذا لا ينجح، ووجدنا صعوبات أول 20 دقيقة، ثم لعبنا بشكل جيد، وفي الشوط الثاني كنا أفضل حتى سجلوا الهدف الثاني".
واستطرد:" لم ننه الموسم بشكل جيد، لكنه كان جيدًا جدًا في كل شيء، ويجب أن نكون سعداء بما فعلناه“ في إشارة لتتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني موسم 2019/2020"، لافتًا عن مستقبله: " سنرى ما سيحدث الموسم المقبل، والآن حان وقت الراحة، أنا هنا مدرب لريال مدريد حتى يحدث شيء ما، لا تفكروا في أي شيء، أنا المدرب ولا شيء آخر" .
ومن جانبه، قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على حواره مع زيدان عقب المباراة: " هنأته بتحقيق لقب الدوري الإسباني، لطالما ذكرت أن من أصعب البطولات التي نحققها هي لقبا الليغا والدوري الإسباني لأنها تبقيك في المنافسة 10 أو 11 شهرًا"؛ مضيفًا:" تحدثنا عن عائلاتنا، وتمنيت له كل الخير، وتمنيت أن نرى بعضنا مجددًا".