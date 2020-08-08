أم ترمي رضيعها من فوق جسر لسبب غريب

بكين (صدى):
في واقعة صادمة ، أقدمت أم بلا ضمير على التخلص من رضيعها وألقت به من فوق جسر شاهق بحجة مواجهة صعوبات ماية .
وبينما كانت الأم تسير إلى منزل والدتها قذفت الرضيع المولود قبل يوم واحد ،غير انه لحسن ظه نجا من الحادث .
وعثرت امرأة اخرى على الرضيع في الأدغال بالقرب من احد الأنهار غير ان النمل قد غطى رقبته ولدغته العديد من الحشرات .
وقامت المرأة بإدخال الرضيع للمستشفى واصبح في حالة مستقرة ، كما تم القبض على الأم ،حيث علق الضابط قائلاً : كان الطفل ضعيفا عندما عثرنا عليه، وعلى الرغم من أنه كان يتنفس، إلا أنه كان بالكاد واعيا وبدأ جسده يتصلب.