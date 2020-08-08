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اعتزال اليوتيوبر ماهر موصلي

Time منذ 17 ساعة
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اعتزال اليوتيوبر ماهر موصلي

أميرة خالد (صدى):
قرر اليوتيوبر ماهر موصلي، أمس الجمعة، اعتزال صناعة المحتوى بشكل مفاجئ رغم وصول قناته على اليوتيوب إلى 835 ألف متابع، وكونه أبرز وأشهر مقدمي المحتوى.

وقال ماهر موصلي، في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر" عبر نشر مقطعا من حلقة شاركه فيها زميله اليوتيوبر وطبيب الأسنان عبدالله العلاوي، لافتًا إلى أنه أكمل 4 سنوات في صناعة المحتوى وقرر أن يتوقف هنا.

وكتب اليوتيوبر الشهير: "أكملت 4 سنوات في صناعة المحتوى على اليوتيوب وجا الوقت (أوقف هنا).. حلقة شاركني فيها صديقي عبدالله العلاوي وناقشني في التالي: - الحياة الشخصية واليوتيوب، - المنصات والإعلانات، - فوائد وضرر صناعة المحتوى، - نصائح عملية في اليوتيوب، - قرار التوقف ومستقبل القناة"؛ فيما قوبل نبأ اعتزاله بالرفض.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الوضع في لبنان يحتاج الى تضحيات كبيره من اجل القضاء على اتباع المجوس ممثلين بحزب ابو زميره الحقير . يجب ان يتحد الشعب ويكون صفا واحد ويهاجمون مقرات الحزب مهما كانت النتائج مؤلمه . لبنان يحتاج الى ثوره مسلحه ضد اتباع ايران وهذا الاسلوب اللي يتبعه الشعب اللبناني ضد المؤسسات والادارات الحكوميه لا يفيدهم في شي بل يجب ان يكون عندهم قياده موحده ومسلحه و لا بأس من الاستعانه بالفلسطينين المتواجدين في لبنان ويدفع لهم رواتب مغريه لكي ينظمو الى اللبنانيين المقهورين مما يعربد به حزب الات وحكومته الخسيسه في لبنان ولا ينتظر الشعب اي دور لزعماء الاحزاب امثال جنبلاط والحريري وجعجع وغيرهم فهؤلاء حائفون على حياتهم من الحزب المجوسي الحقير
ابو عمار
هذا ديدن كلاب المجوس لا يهمهم ابناء الوطن لانهم لا يملكون انتماء للوطن فهؤلاء لا يعرفون ابائهم واغلبهم تربى في الملاجىء بسبب المتعه الجنسيه فهم يطلقون النار على اللبنانيون المعترضين على تقاعس الحكومه و الحكومه تابعه لحزب الشيطان وطبعا لا احد يستطيع محاسبتهم لعنة الله عليهم وعلى زعيمهم ابو زميره
ابو عمار
بغض النظر عن الاقديمه للمقطع ولكن فيه تنبيه وتحذير للجميع من الاهمال والانشغال عن الاطفال في مثل هذه الضروف
ابو عمار
الحمد لله على سلامتك يا سلاف و ربنا يحفظك من كل شر
عبدالعزيز الدخيل
رحمة الله عليه فيه لمحة بهض الشئ من الملك سلمان حفظه الله

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