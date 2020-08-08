اعتزال اليوتيوبر ماهر موصلي

أميرة خالد (صدى):
قرر اليوتيوبر ماهر موصلي، أمس الجمعة، اعتزال صناعة المحتوى بشكل مفاجئ رغم وصول قناته على اليوتيوب إلى 835 ألف متابع، وكونه أبرز وأشهر مقدمي المحتوى.
وقال ماهر موصلي، في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر" عبر نشر مقطعا من حلقة شاركه فيها زميله اليوتيوبر وطبيب الأسنان عبدالله العلاوي، لافتًا إلى أنه أكمل 4 سنوات في صناعة المحتوى وقرر أن يتوقف هنا.
وكتب اليوتيوبر الشهير: "أكملت 4 سنوات في صناعة المحتوى على اليوتيوب وجا الوقت (أوقف هنا).. حلقة شاركني فيها صديقي عبدالله العلاوي وناقشني في التالي: - الحياة الشخصية واليوتيوب، - المنصات والإعلانات، - فوائد وضرر صناعة المحتوى، - نصائح عملية في اليوتيوب، - قرار التوقف ومستقبل القناة"؛ فيما قوبل نبأ اعتزاله بالرفض.