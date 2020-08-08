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«التعليم» تعلن موعد تسجيل الطلاب والطالبات في برنامج «أجيال الفضاء»

Time منذ ساعة
Views 1834
«التعليم» تعلن موعد تسجيل الطلاب والطالبات في برنامج «أجيال الفضاء»

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم بدء التسجيل في البرنامج الصيفي التفاعلي " أجيال فضاء " بعد غد الإثنين بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء .

ودعت الوزارة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .

وأشارت ان البرنامج يقدم للطلاب عدة موضيع وهي " استكشاف الفضاء ، وكيف أصبح رائد قضاء ، والنقطة الزرقاء الباهتة ، واستكشاف الكوكب الأحمر وإمكانية العيش به .

كما يقدم البرنامج عدة مزايا منها شهادة مقدمة من الهيئة السعودية للفضاء ، واشتراك لمدة سنة في منصة Awecodemy.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يجب تغليظ الغرامه ، والسجن مع الغرامه ان تكرر ..
ابو محمد 😎 ✍️
يجب تغليظ الغرامه ، والسجن مع الغرامه ان تكرر ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. الحمد لله على العفو والعافيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. .. الله يرحمهم برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الدنيا حظوظ ..

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