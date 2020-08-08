نجم الهلال السابق في طريقه للانضمام للأهلي

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن المدافع الأسترالي والذي لعب سابقًا في صفوف الهلال، ميلوس ديجينيك، اقترب من الانضمام لصفوف النادي الأهلي.
وأوضحت التقارير، أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، يقترب من العودة إلى دوري المحترفين؛ حيث أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بأهلي جدة فلادان ميلوجيفيتش يرغب في ضم اللاعب إلى صفوف الراقي.
ورحل ديجينيك، عن صفوف الهلال في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، بعد 6 أشهر فقط قضاها المدافع الأسترالي مع الأزرق؛ بعدما كان قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية في عام 2019 بعقدٍ يمتد 3 سنوات ونصف السنة.