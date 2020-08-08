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بالصور.. غرق عائلة في مستنقع وادي تربة

Time منذ ساعة
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بالصور.. غرق عائلة في مستنقع وادي تربة

مكة المكرمة (صدى):
تعرضت عائلة مكونة من زوجين وطفل للغرق في مستنقع وادي تربة؛ حيث انتشلت فرق الإنقاذ في إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة جثة الطفل.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقى بلاغًا في تمام الساعة السادسة و50 دقيقة، من مساء أمس الجمعة، يفيد عن غرق عائلة بوادي تربة.

وأوضح العقيد محمد القرني، إنه تم على الفور تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث؛ حيث اتضح بمجرد وصولها أن رجلا وزوجته غرقا في المستنقع، ونجح المارة من استخراجهما، فيما قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عن الطفل، حتى العثور عليه، وانتشال جثته.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يجب تغليظ الغرامه ، والسجن مع الغرامه ان تكرر ..
ابو محمد 😎 ✍️
يجب تغليظ الغرامه ، والسجن مع الغرامه ان تكرر ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. الحمد لله على العفو والعافيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. .. الله يرحمهم برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الدنيا حظوظ ..

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