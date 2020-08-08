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البرلماني الكويتي المتهم في قضية غسيل الاموال يرد على الشائعات ويوضح حقيقة هروبه

Time منذ 14 دقيقة
Views 1325
البرلماني الكويتي المتهم في قضية غسيل الاموال يرد على الشائعات ويوضح حقيقة هروبه

خالد الظفيري (صدى):
خرج البرلمان الكويتي المتهم بالهروب من تحقيقات قضية غسيل الأموال عن صمته وبرر سفره في هذا التوقيت الحرج أثناء القضية .

وقال البرلماني المثير للجدل في تغريدة له على"تويتر " : أنا خارج البلاد في مراجعة طبية بأحد المستشفيات وسأعود خلال أيام .

وأضاف في تغريدة أخرى ان هناك حملة مشبوهة ضده بسبب رفضه طرح الثقة في وزير المالية براك الشيتان .

ومع ذلك فلم ينجو البرلماني من الإتهامات وغضب الكويتين الذين تساءلوا عن سفره للعلاج رغم قيود كوورونا .

كما شككت البرلمانية شيخة جاسم في صحة تبريره قائلة : الله يشفيه .. أكيد الكرض جايد اللي خلاه يطلع بعز كورونا .

ولا زال الأمر قيد الشك والإتهام ولكن المؤكد اتخاذ موقف من الحكومة الكويتية حال عدم عودة البرلماني خلال أيام في ظل التحقيقات الساخنة حول القضية .

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أحدث التعليقات

abdul
" وتمارس الطويلعي عدة أنشطة منها رياضة الغوص وركوب الدراجات، فهي مغامرة ومصورة ومهتمة بالترويج للسياحة في المملكة. " نسيتم تذكرون انها ايضا مطاردة الارواح والجن ليلا في المباني والمدارس الخاوية في حائل مع زميلتها مساعل الجلعود .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
abdul
اتهام حزب الله بالتفجير دون دليل ولا اخذ المعلومات من مصدر رسمي ضرب من التخمين ، ربما يصح او لا يصح مح التحقيقات الرسمية. اما الاعلامية فانها بوق لمن يدفع لها دون ان تقدّم ادني دليل . ويقول الله عز من قائل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) Al-Maaeda. يقول الامام الطبري في تفسيره ل" ولا يجرمنكم شنآن قوم علي الاتعدلوا " اي لا يحملنكم عداوةُ قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة.
ابراهيم
الدنيا ارزاق وكل مين يأخذ رزقه فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

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