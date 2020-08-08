البرلماني الكويتي المتهم في قضية غسيل الاموال يرد على الشائعات ويوضح حقيقة هروبه

خالد الظفيري (صدى):
خرج البرلمان الكويتي المتهم بالهروب من تحقيقات قضية غسيل الأموال عن صمته وبرر سفره في هذا التوقيت الحرج أثناء القضية .
وقال البرلماني المثير للجدل في تغريدة له على"تويتر " : أنا خارج البلاد في مراجعة طبية بأحد المستشفيات وسأعود خلال أيام .
وأضاف في تغريدة أخرى ان هناك حملة مشبوهة ضده بسبب رفضه طرح الثقة في وزير المالية براك الشيتان .
ومع ذلك فلم ينجو البرلماني من الإتهامات وغضب الكويتين الذين تساءلوا عن سفره للعلاج رغم قيود كوورونا .
كما شككت البرلمانية شيخة جاسم في صحة تبريره قائلة : الله يشفيه .. أكيد الكرض جايد اللي خلاه يطلع بعز كورونا .
ولا زال الأمر قيد الشك والإتهام ولكن المؤكد اتخاذ موقف من الحكومة الكويتية حال عدم عودة البرلماني خلال أيام في ظل التحقيقات الساخنة حول القضية .