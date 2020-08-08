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إنقاذ وإجلاء 116 شخصًا و13 أسرة بسبب الحالة المطرية في عدة مناطق

Time منذ 19 دقيقة
Views 1381
إنقاذ وإجلاء 116 شخصًا و13 أسرة بسبب الحالة المطرية في عدة مناطق

الرياض (صدى):
باشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عدد من ‏الحالات الناتجة عن الحالة المطرية ورفع درجة الجاهزية في ‏بعض المناطق، خلال الأيام الأربعة الماضية.

ونجحت مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني ‏بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة ‏ونجران، في إنقاذ وإيواء وإجلاء 116 شخصًا، ‏و13 أسرة.‏

وناشد الدفاع المدني، بعدم المجازفة في ‏اجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن الأماكن ‏المنخفضة وبطون الأودية، مع عدم محاولة لمس أو تحريك ‏الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار.

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أحدث التعليقات

abdul
" وتمارس الطويلعي عدة أنشطة منها رياضة الغوص وركوب الدراجات، فهي مغامرة ومصورة ومهتمة بالترويج للسياحة في المملكة. " نسيتم تذكرون انها ايضا مطاردة الارواح والجن ليلا في المباني والمدارس الخاوية في حائل مع زميلتها مساعل الجلعود .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
abdul
اتهام حزب الله بالتفجير دون دليل ولا اخذ المعلومات من مصدر رسمي ضرب من التخمين ، ربما يصح او لا يصح مح التحقيقات الرسمية. اما الاعلامية فانها بوق لمن يدفع لها دون ان تقدّم ادني دليل . ويقول الله عز من قائل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) Al-Maaeda. يقول الامام الطبري في تفسيره ل" ولا يجرمنكم شنآن قوم علي الاتعدلوا " اي لا يحملنكم عداوةُ قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة.
ابراهيم
الدنيا ارزاق وكل مين يأخذ رزقه فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

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