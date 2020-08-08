إنقاذ وإجلاء 116 شخصًا و13 أسرة بسبب الحالة المطرية في عدة مناطق

الرياض (صدى):
باشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عدد من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية ورفع درجة الجاهزية في بعض المناطق، خلال الأيام الأربعة الماضية.
ونجحت مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة ونجران، في إنقاذ وإيواء وإجلاء 116 شخصًا، و13 أسرة.
وناشد الدفاع المدني، بعدم المجازفة في اجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وبطون الأودية، مع عدم محاولة لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار.