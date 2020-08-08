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بالصور.. أهالي المفقودين يرابطون على حطام بيروت انتظارا لذويهم

Time منذ ساعتين
Views 1806
بالصور.. أهالي المفقودين يرابطون على حطام بيروت انتظارا لذويهم

بيروت (صدى):
على الرغم من مرور 4 أيام على فاجعة لبنان التي وقعت الثلاثاء الماضي ، لا زال الأهالي ينتظرون العثور على ذويهم المفقودين ويرابطون على حطام الإنفجار انتظاراً للعثور عليهم .

وتزاحمت صور فرق الإنقاذ مع صور الأهالي الذي يعيشون حالة يُرثى لها في إنتظار العثور على جثث ذويهم والتأكد من مصيرهم الصادم .

وبلغ عدد المفقودين 60 شخص لا زال البحث جاري عنهم ، بينما بلغ عدد الجثث مجهولة الهوية 25 من بين 154 متوفي .

وقال الهلال الأحمر اللبناني ان عمليات البحث في المرفأ يتولاها الجيش ، وتتولى قوى الأمن الداخلي إجراء الفحوصات ، وفقاً لـ " العربية ".

وينتظر الشعب اللبناني بفارغ الصبر نتائج التحقيقات وسط غضب عارم نحو الحكومة اللبنانية وحزب الله المتهم بالسيطرة التامة على المرفأ، ومطالب بإجراء تحقيق دولي .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه .. شكراً لكم ..
زائر
طارق كيال الآن كبر ونضج ولديه فكر كروي إيجابي يخدم الرياضة وخاصة النادي الذي يحبه الأهلي . والنادي بحاجة له , .
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
........................ عند الصادق المهدي ...^^
نصراوي سابق
بكره يفوز ابها على النصر ويطلع لنا رئيس النصر صفوان الصويرخ بمجموعة جديدة من الأعذار والمبررات ويبدأ نشر الصراخ في حسابه ( توتير ) لإيجاد مبررا لأسباب الهزيمة

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