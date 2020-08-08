بالصور.. أهالي المفقودين يرابطون على حطام بيروت انتظارا لذويهم

بيروت (صدى):
على الرغم من مرور 4 أيام على فاجعة لبنان التي وقعت الثلاثاء الماضي ، لا زال الأهالي ينتظرون العثور على ذويهم المفقودين ويرابطون على حطام الإنفجار انتظاراً للعثور عليهم .
وتزاحمت صور فرق الإنقاذ مع صور الأهالي الذي يعيشون حالة يُرثى لها في إنتظار العثور على جثث ذويهم والتأكد من مصيرهم الصادم .
وبلغ عدد المفقودين 60 شخص لا زال البحث جاري عنهم ، بينما بلغ عدد الجثث مجهولة الهوية 25 من بين 154 متوفي .
وقال الهلال الأحمر اللبناني ان عمليات البحث في المرفأ يتولاها الجيش ، وتتولى قوى الأمن الداخلي إجراء الفحوصات ، وفقاً لـ " العربية ".
وينتظر الشعب اللبناني بفارغ الصبر نتائج التحقيقات وسط غضب عارم نحو الحكومة اللبنانية وحزب الله المتهم بالسيطرة التامة على المرفأ، ومطالب بإجراء تحقيق دولي .