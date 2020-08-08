اشتراط الترخيص لمزاولة مهنة المقاولات قريباً

الرياض (صدى):
تدرس الهيئة السعودية للمقاولين تحويل قطاع التشييد إلى صناعة ووضع معايير للترخيص لمزاولة المهنة بجانب وضع رؤية لتطوير منشآت القطاع .
جاء ذلك في تصريح لـ"أسامة العفالق "رئيس الهيئة الذي أكد ان تلك الخطوة بقرار من مجلس الوزارء وتكليف مباشر للهيئة ، وفقاً لـ "الإقتصادية ".
وأشار ان تحويل قطاع المقاولات إلى صناعة سيؤدي لتحويل جذري في القطاع بما جودة المنتجوكميته وسرعة الإنتاج ومعايير أفضل للسلامة وينعكس على الإقتصاد الوطني ، كما اناشتراط الترخيص لمزاولة المهنة يرفع من مستوى العاملين ويمنع الدخلاء لى المهنة بما ينعكس على جودة العمل .