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اشتراط الترخيص لمزاولة مهنة المقاولات قريباً

Time منذ 47 دقيقة
Views 1491
اشتراط الترخيص لمزاولة مهنة المقاولات قريباً

الرياض (صدى):
تدرس الهيئة السعودية للمقاولين تحويل قطاع التشييد إلى صناعة ووضع معايير للترخيص لمزاولة المهنة بجانب وضع رؤية لتطوير منشآت القطاع .

جاء ذلك في تصريح لـ"أسامة العفالق "رئيس الهيئة الذي أكد ان تلك الخطوة بقرار من مجلس الوزارء وتكليف مباشر للهيئة ، وفقاً لـ "الإقتصادية ".

وأشار ان تحويل قطاع المقاولات إلى صناعة سيؤدي لتحويل جذري في القطاع بما جودة المنتجوكميته وسرعة الإنتاج ومعايير أفضل للسلامة وينعكس على الإقتصاد الوطني ، كما اناشتراط الترخيص لمزاولة المهنة يرفع من مستوى العاملين ويمنع الدخلاء لى المهنة بما ينعكس على جودة العمل .

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أحدث التعليقات

abdul
" وتمارس الطويلعي عدة أنشطة منها رياضة الغوص وركوب الدراجات، فهي مغامرة ومصورة ومهتمة بالترويج للسياحة في المملكة. " نسيتم تذكرون انها ايضا مطاردة الارواح والجن ليلا في المباني والمدارس الخاوية في حائل مع زميلتها مساعل الجلعود .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
abdul
اتهام حزب الله بالتفجير دون دليل ولا اخذ المعلومات من مصدر رسمي ضرب من التخمين ، ربما يصح او لا يصح مح التحقيقات الرسمية. اما الاعلامية فانها بوق لمن يدفع لها دون ان تقدّم ادني دليل . ويقول الله عز من قائل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) Al-Maaeda. يقول الامام الطبري في تفسيره ل" ولا يجرمنكم شنآن قوم علي الاتعدلوا " اي لا يحملنكم عداوةُ قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة.
ابراهيم
الدنيا ارزاق وكل مين يأخذ رزقه فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

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