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بدء تطبيق تعديلات ضوابط العمل لبعض الوقت والعمل المرن

Time منذ ساعة
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بدء تطبيق تعديلات ضوابط العمل لبعض الوقت والعمل المرن

الرياض (صدى):
تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، على بدء العمل بتعديلات لوائح وأنظمة تنفيذ أحكام المادة 120 من نظام العمل، والتي تخص تنظيمي العمل لبعض الوقت والعمل المرن، الصادرة في مايو 2020.

وفي السياق نفسه، تشمل ضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت: أن يكون عقد العمل مكتوباً، ومحدد المدة وعدد ساعات العمل بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء أكان العمل يومياً أو بعض أيام الأسبوع، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان.

وتنص الضوابط على أنه إذا فُسخ عقد العمل من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للمتضرر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفقا على خلاف ذلك، كما يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.

أما من ناحية العمل المرن، فهو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويُحتسب الأجر بالساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، حيث تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن

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أحدث التعليقات

abdul
" وتمارس الطويلعي عدة أنشطة منها رياضة الغوص وركوب الدراجات، فهي مغامرة ومصورة ومهتمة بالترويج للسياحة في المملكة. " نسيتم تذكرون انها ايضا مطاردة الارواح والجن ليلا في المباني والمدارس الخاوية في حائل مع زميلتها مساعل الجلعود .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
abdul
اتهام حزب الله بالتفجير دون دليل ولا اخذ المعلومات من مصدر رسمي ضرب من التخمين ، ربما يصح او لا يصح مح التحقيقات الرسمية. اما الاعلامية فانها بوق لمن يدفع لها دون ان تقدّم ادني دليل . ويقول الله عز من قائل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) Al-Maaeda. يقول الامام الطبري في تفسيره ل" ولا يجرمنكم شنآن قوم علي الاتعدلوا " اي لا يحملنكم عداوةُ قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة.
ابراهيم
الدنيا ارزاق وكل مين يأخذ رزقه فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

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