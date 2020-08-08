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زوجة عمرو دياب تظهر ببنطلون " شفاف "

Time منذ يوم
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زوجة عمرو دياب تظهر ببنطلون " شفاف "

القاهرة (صدى):
أثارت دينا الشربيني زوجة المطرب المصري عمرو دياب الجدل، بظهورها بملابس شفافة، في الساحل الشمالي.

وظهرت الشربيني بإطلالة صيفية لفتت بها الأنظار، خلال استمتاعها بالإجازة مع دياب.

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
مسلم
وبعدين ترحيلهم إلى إسرائيل على نفقة الدولة الكريمة المضيفة جزاها عزير خير الجزاء يعني ما فيه مسلمين مشردين ومضطهدين
محمد
اللهم لهم جميعا الرحمة و المغفرة و أجعل لهم جنة الفردوس مقاما
أبو عبد الرحمن ✍️
هذه هي نتيجه وضع الحواجز والاسرار بين الزوجين سوف تنهدم الحياة الاسرية ولماذا يضطر زوجته ان تتجسس عليه ؟ لماذا لاتكون الامور واضحة بين الزوجين لان الزوج اذا رغب بالزواج من امرأة ثانيه فلن يهتم بردة فعل زوجته الاولى
سويلم الهزيمي
طيب اركب سيارتك يكلب وانحش والحرمه وزعلانه غني ليل مطولك

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