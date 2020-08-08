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تصريحات إثيوبية صادمة لمصر والسودان

Time منذ ساعتين
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تصريحات إثيوبية صادمة لمصر والسودان

القاهرة (صدى):
صرح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، الجمعة، بأن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.

وأوضح مفتي، أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل.

وأشار إلى أن إثيوبيا تتحسب لذلك وتضع اعتبارا للتعامل مع حالات الجفاف تلك بما يمكن من مواجهتها، لكنها لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب.

وأضاف: "تقاسم المياه لا ينحصر بين الدول الثلاث وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن تطلعهم لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، مشددا على تمسك بلاده بمواصلة التفاوض لحل القضايا العالقة.

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أحدث التعليقات

abdul
" وتمارس الطويلعي عدة أنشطة منها رياضة الغوص وركوب الدراجات، فهي مغامرة ومصورة ومهتمة بالترويج للسياحة في المملكة. " نسيتم تذكرون انها ايضا مطاردة الارواح والجن ليلا في المباني والمدارس الخاوية في حائل مع زميلتها مساعل الجلعود .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
abdul
اتهام حزب الله بالتفجير دون دليل ولا اخذ المعلومات من مصدر رسمي ضرب من التخمين ، ربما يصح او لا يصح مح التحقيقات الرسمية. اما الاعلامية فانها بوق لمن يدفع لها دون ان تقدّم ادني دليل . ويقول الله عز من قائل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) Al-Maaeda. يقول الامام الطبري في تفسيره ل" ولا يجرمنكم شنآن قوم علي الاتعدلوا " اي لا يحملنكم عداوةُ قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة.
ابراهيم
الدنيا ارزاق وكل مين يأخذ رزقه فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

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