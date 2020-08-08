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فنانة عراقية تروي تفاصيل تربيتها في ملجأ أيتام وتعرضها للعنف

Time منذ يوم
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فنانة عراقية تروي تفاصيل تربيتها في ملجأ أيتام وتعرضها للعنف

بغداد (صدى):
روت الفنانة العراقية أشكي ناز، تفاصيل مرحلة طفولتها التي وصفتها بـ " السيئة " في العراق.

وأوضحت أشكي ناز أنها تعرضت للعنف والضرب على مدار 15 عامًا، حيث بدأت حياتها من ملجأ للأيتام وكانت تتعرض للعنف من قبل أسرة تبنتها من الدار لافتًة إلى أنها لا تعرف من هم أهلها حتى الآن.

وقالت الفنانة العراقية في حوارها مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد، إنها وُضعت في ملجأ على اعتبار أن والدتها متوفية ووالدها بالسجن موضحًة أنه وبعد أيام جاءت عائلة وتبنتها لأنهم ليس لديهم أطفال.

وأكدت أنها عاشت معهم طفولة سيئة قائلة: " يا ريت ما رحت وكنت فضلت في الملجأ " .

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
محمد
اللهم لهم جميعا الرحمة و المغفرة و أجعل لهم جنة الفردوس مقاما
أبو عبد الرحمن ✍️
هذه هي نتيجه وضع الحواجز والاسرار بين الزوجين سوف تنهدم الحياة الاسرية ولماذا يضطر زوجته ان تتجسس عليه ؟ لماذا لاتكون الامور واضحة بين الزوجين لان الزوج اذا رغب بالزواج من امرأة ثانيه فلن يهتم بردة فعل زوجته الاولى
سويلم الهزيمي
طيب اركب سيارتك يكلب وانحش والحرمه وزعلانه غني ليل مطولك
عبدالله جبران محمد آل زاهر
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكان في البيت حق ابوي

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