فنانة عراقية تروي تفاصيل تربيتها في ملجأ أيتام وتعرضها للعنف

بغداد (صدى):
روت الفنانة العراقية أشكي ناز، تفاصيل مرحلة طفولتها التي وصفتها بـ " السيئة " في العراق.
وأوضحت أشكي ناز أنها تعرضت للعنف والضرب على مدار 15 عامًا، حيث بدأت حياتها من ملجأ للأيتام وكانت تتعرض للعنف من قبل أسرة تبنتها من الدار لافتًة إلى أنها لا تعرف من هم أهلها حتى الآن.
وقالت الفنانة العراقية في حوارها مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد، إنها وُضعت في ملجأ على اعتبار أن والدتها متوفية ووالدها بالسجن موضحًة أنه وبعد أيام جاءت عائلة وتبنتها لأنهم ليس لديهم أطفال.
وأكدت أنها عاشت معهم طفولة سيئة قائلة: " يا ريت ما رحت وكنت فضلت في الملجأ " .