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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الرياض، الشرقية، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

جلباخ
واضح يقول ما ودي اصور الا محنه سناب لاكن الله يشفيك ويشفي كل مسلم
A.awad
يبغون حكام على موصفات. ((( مـطـرف القحطاني ))) كم عانا الهلال من مطرف وأشكاله...مطرف تداخل مع قناه رياضيه وجمع له لقطات من المبارة كلها في مصلحة ناديه اللي يشجعه ... اللي ما شاف مداخلته يرجع لها في اليوتيوب ويشوف إن هذا الشخص كان يوم من الأيام حكم ... مشجعين هذا النادي مايستحون ،
ابو نوف
اشجع نادي النصر واحب انه يفوز و الهلال فاز واقول له مبروك وانشاءالله نرد لكم يازعيم اتمنى من المشجعين انه يكون اكثر عقلانيه وهذي الكوره فوز وخساره والي يجتهد ويركز يستحق الفوز عاشق العالمي
A.awad
أكيد كل الفقراويه قانونين على الورق لكن (( الضمير )) في أجازه طوييييله درسو القانون من أجل كيف يضللو الناس وكيف يتحايلو على القانون ... وبعدين للملاحظه جائيحة كارونا فرضة نظام على العالم كلّه وليس السعوديه فقط وهو الحجر الصحي لمدة 14 يوم عند دخوله لأي بلد ولا يوجد أي إستثناء أو ((( واسطه ))) مثل الترشيح فليش يا((قانونيين)) كل هذه الهرقطه يابو أربعه...
A.awad
كل سنه بصحه وسعاده ...

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