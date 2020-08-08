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وفاة مستشار الأمن القومي الأمريكي معارض غزو العراق برنت سكوكروفت

Time منذ 12 دقيقة
Views 1234
وفاة مستشار الأمن القومي الأمريكي معارض غزو العراق برنت سكوكروفت

واشنطن (صدى):
أعلنت مؤسسة جورج أتش دبليو بوش، مساء أمس الجمعة، وفاة برنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي السابق لرئيسين أمريكيين جمهوريين، عن عمر ناهز 95 عاما.

وكان سكوكروفت، الذي عارض غزو العراق، عضوا بارزا في مؤسسة السياسية الخارجية للحزب الجمهوري التي رغم ذلك دعمت المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016 الرئاسية التي شهدت فوز دونالد ترامب.

عمل سكوكروفت مستشارا عسكريا للرئيس ريتشارد نيكسون، ثم استقال لاحقا من القوات الجوية حيث عُين مستشارا للأمن القومي في ادارة الرئيس جيرالد فورد، واستمر في أداء نفس الدور مع الرئيس جورج بوش الأب، ليصبح الرجل الأول الذي يتولى هذا المنصب في ظل رئيسين.

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أحدث التعليقات

ashwaq
اللهم ابعد عنا هل اشكال عشان نعيش بسلام
سنفور
يستاهل عقبال المراتب العليا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يرحمه ويغفر له وموتى المسلمين🤲
ابو ايمن
تفكيرك جدا سطحي ولا تقرا الموضوع وتفهم المكتوب بشكل صح اولا الخبر موجود على اكثر من صحيفه الكترونيه ولا كلهم ليبرانيين وعلمانينن ثانيا مكتوب ان اهل الفتاة قالو انه خرج بكفاله ياذكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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