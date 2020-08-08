وفاة مستشار الأمن القومي الأمريكي معارض غزو العراق برنت سكوكروفت

واشنطن (صدى):
أعلنت مؤسسة جورج أتش دبليو بوش، مساء أمس الجمعة، وفاة برنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي السابق لرئيسين أمريكيين جمهوريين، عن عمر ناهز 95 عاما.
وكان سكوكروفت، الذي عارض غزو العراق، عضوا بارزا في مؤسسة السياسية الخارجية للحزب الجمهوري التي رغم ذلك دعمت المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016 الرئاسية التي شهدت فوز دونالد ترامب.
عمل سكوكروفت مستشارا عسكريا للرئيس ريتشارد نيكسون، ثم استقال لاحقا من القوات الجوية حيث عُين مستشارا للأمن القومي في ادارة الرئيس جيرالد فورد، واستمر في أداء نفس الدور مع الرئيس جورج بوش الأب، ليصبح الرجل الأول الذي يتولى هذا المنصب في ظل رئيسين.