نصر الله مبتسمًا في أول ظهور بعد فاجعة بيروت

بيروت (صدى):
سلط نشطاء الضوء على ابتسامة الأمين العام لحزب الشيطان حسن نصر الله، في أول ظهور له تعقيبا على انفجار مرفأ بيروت المفجع، حيث ظهر غير مباليًا بمئات الضحايا والخسائر التي خلفها الانفجار.
وكان نصر الله قد خرج في أول تعليق له على الكارثة، متنصلا من المسؤولية منكرًا معرفته بوجود شحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.
ويعد حزب الله الإرهابي هو المتهم الأول في هذا الانفجار بالنسبة للشعب اللبناني، إذ تشير كل أصابع الاتهام إليه.
وفي السياق ذاته خرج رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، مشككا في صحة رواية نصر الله، مشيرا لوجود علاقة " غامضة " بين حزب الله وسلطات الدولة اللبنانية.
وتساءل جنبلاط: " هل يعقل أن حزب الله ليس معه خبر بالشحنة الخطيرة في المرفأ؟ لا أعتقد ذلك" .
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