بالفيديو..ديما صادق لحزب الله: " اللي عملتوه إسرائيل ما عملته فينا "

بيروت (صدى):
استنكرت الإعلامية اللبنانية ديما صادق، ظهور حسن نصرالله أمين عام حزب الله الإرهابي، في خطاب إعلامي للشعب اللبناني لتوضيح بعض الأمور الخاصة بانفجار مرفأ بيروت.
وحملت ديما صادق حزب الله الإرهابي المسؤولية الكاملة عن الفاجعة التي شهدتها بلادها.
وقالت: " صفة حسن نصرالله أنه قائد المقاومة والحامي للشعب اللبناني من إسرائيل التي بهويتها معروفة أنها عدو للشعب اللبناني " ،مضيفة: " اللي عملتوه انتو إسرائيل ما عملته فينا " .
وتابعت: " إسرائيل بما فعلته في الشعب اللبناني لم تقم يومًا بضرب قنبلة نووية على الشعب اللبناني "،منوهًة بأن إسرائيل لم تضرب قنبلة نووية على لبنان أو العرب، مستكملة: " أنت ونظامك عملتوا هيك " .