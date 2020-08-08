مدني ميسان ينقذ مواطنًا خمسينيًا سقط بمنحدر جبلي

مكة المكرمة (صدى):
نجحت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، في إنقاذ مواطن سقط بمنحدر جبلي.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغا يفيد بسقوط شخص بمنحدر جبلي.
وأشار إلى أنه جرى على الفور تحريك فرق الإنقاذ للموقع، حيث تم الوصول للشخص المصاب في موقع وعر وخطر والذي كان يبعد مسافة 3 كم تقريبا عن أخر نقطة تصل إليها الآليات.
والمواطن في العقد الخامس من العمر وقد تعرض إلى إصابة متوسطة وقدمت له الإسعافات الأولية وإنزاله من الجبل لفرق الهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.