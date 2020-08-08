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وفاة والدة رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني
منذ 4 ساعات
4452
5
الرياض (صدى):
توفيت إلى رحمة الله والدة معالي رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، أمس الجمعة بمحافظة البكيرية.
وتتقدم " صدى " بخالص التعازي والمواساة إلى معالي رئيس أمن الدولة، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة.
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أحدث التعليقات
سنفور
يستاهل عقبال المراتب العليا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يرحمه ويغفر له وموتى المسلمين🤲
ابو ايمن
تفكيرك جدا سطحي ولا تقرا الموضوع وتفهم المكتوب بشكل صح اولا الخبر موجود على اكثر من صحيفه الكترونيه ولا كلهم ليبرانيين وعلمانينن ثانيا مكتوب ان اهل الفتاة قالو انه خرج بكفاله ياذكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــــيه .👍.
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