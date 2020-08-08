حقيقة وفاة محمد العريفي بسبب خسارة النصر

طلال الغامدي (صدى):
نعى عدد كبير من المغردين، المدون محمد بن عبدالله العريفي، بعد رحيله أمس الخميس؛ إثر تعرضه لجلطة.
وأوضح المغردون، أنه كان يعاني "رحمه الله" من مشاكل صحية سابقة، فيما نفى مقربون ما يتداول عن وفاته خلال مباراة النصر والهلال متأثرًا بها؛ إذ أنه يشجع النصر.
وخسر النصر أمام الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف، لينفرد الزعيم بالصدارة ويضيع الفرصة أمام النصر.
وقال عبدالرحمن العريفي أحد أقربائه: " تصحيحًا للمعلومة المرحوم أحد أبناء عشيرتي ولم تكن وفاته بسبب المباراة بل كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وسبق أن تعرض لجلطة قبل سنة، ولم يتوفى أثناء المباراة بل مساء الخميس، والمرحوم كان متزنًا غير متعصب "