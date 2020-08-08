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حقيقة وفاة محمد العريفي بسبب خسارة النصر

Time منذ 21 ساعة
Views 10067
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حقيقة وفاة محمد العريفي بسبب خسارة النصر

طلال الغامدي (صدى):
نعى عدد كبير من المغردين، المدون محمد بن عبدالله العريفي، بعد رحيله أمس الخميس؛ إثر تعرضه لجلطة.

وأوضح المغردون، أنه كان يعاني "رحمه الله" من مشاكل صحية سابقة، فيما نفى مقربون ما يتداول عن وفاته خلال مباراة النصر والهلال متأثرًا بها؛ إذ أنه يشجع النصر.

وخسر النصر أمام الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف، لينفرد الزعيم بالصدارة ويضيع الفرصة أمام النصر.

وقال عبدالرحمن العريفي أحد أقربائه: " تصحيحًا للمعلومة المرحوم أحد أبناء عشيرتي ولم تكن وفاته بسبب المباراة بل كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وسبق أن تعرض لجلطة قبل سنة، ولم يتوفى أثناء المباراة بل مساء الخميس، والمرحوم كان متزنًا غير متعصب "

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
المقطع قديم له اكثر من اربع سنوات والرجل ماهو والد الطفل
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهاا ..
أبوسعد الغامدي
طيب والذياب اللي يقتلونها المرضى النفسيين من شان يعوضون النقص اللي يحسون به من شان يصورون مقاطع السناب والضباع والوبران والأرانب والحجل والتي أوشكت على الأنقراض بنسبة 99.9/ والحل هو فرض غرامة 10000ريال على كل مخالف وإعطاء مكأفاة 5000ريال لكل مبلغ👌👌👌
almatansh
الله اعلم يمكن سكران
احمد
ازعجونا على لقطه تحدث لاي فريق بالعالم والهلال له لقطه مثلها واشد ولا صياح ولا نياح يابو دفع رباعي وسداسي 4 مواسم

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