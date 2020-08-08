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تغريدة جديدة للروقي عن الهلال تثير الجدل 

Time منذ 22 ساعة
Views 5513
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تغريدة جديدة للروقي عن الهلال تثير الجدل 

ماجد محمد (صدى):
عرض الإعلامي الرياضي فهد الروقي، تغريدة جديدة للدفاع عن فريق الهلال، بعد الهجوم الذي تعرض له، في أعقاب مواجهة النصر، مما أثارت جدلا واسعا.

وقال الروقي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: " في هذه الأخطاء " جزء من اللعبة " وإذا خسر فريقهم ب 4 مذلة وبمستوى هزيل ونجا من تاريخية تشبثوا بخطأ واحد واعتبروها مؤامرة كونية ".

وتابع الروقي:" في مباراة الدور الأول تواجد 12 لاعبا من النصر والكرة في محيط اللعب وهو خطأ يستوجب إلغاء الهدف لم يتم العودة للفار ولم يصدر الهلال بيان بل أكمل مسيرته وحقق السابعة ".

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
المقطع قديم له اكثر من اربع سنوات والرجل ماهو والد الطفل
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهاا ..
أبوسعد الغامدي
طيب والذياب اللي يقتلونها المرضى النفسيين من شان يعوضون النقص اللي يحسون به من شان يصورون مقاطع السناب والضباع والوبران والأرانب والحجل والتي أوشكت على الأنقراض بنسبة 99.9/ والحل هو فرض غرامة 10000ريال على كل مخالف وإعطاء مكأفاة 5000ريال لكل مبلغ👌👌👌
almatansh
الله اعلم يمكن سكران
احمد
ازعجونا على لقطه تحدث لاي فريق بالعالم والهلال له لقطه مثلها واشد ولا صياح ولا نياح يابو دفع رباعي وسداسي 4 مواسم

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