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حرس الحدود يخلي بحارًا تركيًا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

Time منذ ساعة
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حرس الحدود يخلي بحارًا تركيًا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن تعرض بحار - تركي الجنسية - في العقد الثالث من عمره، على متن ناقلة تحمل علم جزر المارشال (STI AQUA) ، لارتفاع في درجة الحرارة، وحاجته إلى إخلاء طبي عاجل.

وأشار إلى أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC قام بتحديد موقع السفينة, حيث تقع في منطقة انتظار السفن (المخطاف) بميناء أرامكو بمنطقة جازان، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان.

وأكد المتحدث الرسمي أنه جرى إخلاء المريض اليوم الجمعة 17/ 12/ 1441هـ، إلى رصيف قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر، وجرى نقله إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد، وجرى إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.

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أحدث التعليقات

القرشي
عودة الطلاب والطالبات للمدارس والجامعات فيه مخاطرة كبيرة على حياتهم خاصة أن أرقام الاصابات لاتزال كبيرة سواء على الصعيد المحلي او العالمي حتى وإن كان هناك بعض الإنخفاض في الإصابات . فيروس كورونا إن لم يجد له العالم عقار ناجح وفعال بأقصى سرعة سيظل يهدد حياة البشرية بلا رحمة .
غدي
ههههههه انصدم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما اصابه .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجزاها خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجزاها خير

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