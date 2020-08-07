مذيعة "سي إن إن" توبخ صهر الرئيس اللبناني: متى ستتحمل مسؤوليتك!

بيروت (صدى):
تفاجأ رئيس التيار الوطني الحر، صهر رئيس الجمهورية اللبنانية، جبران باسيل، بتوبيخ مذيعة قناة CNN له، متهمة إياه بالفساد والتسبب في فاجعة بيروت الأخيرة.
وقالت مذيعة CNN لباسيل على الهواء مباشرة: " دعوتك ليس لأنك تمثل اللبنانيين، بل لأنك لا تمثلهم " .
وتابعت: " أنت تمثل محاباة الفساد وأغرقت البلد في اليأس، دعوتك إلى هنا لأسألك، متى تنوي تحمل مسؤوليتك الشخصية عن أزمة اليوم " .
وكان باسيل قد شدد في وقت سابق على ضرورة محاكمة المسؤولين عن تفجير بيروت بالقصد أو بالإهمال، معتبرا أنه أمام بيروت والعدالة لأجلها لا يوجد كبير ولا صغير، لا رئيس ولا وزير ولا مدير.