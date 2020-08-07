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مذيعة "سي إن إن" توبخ صهر الرئيس اللبناني: متى ستتحمل مسؤوليتك!

Time منذ ساعة
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مذيعة "سي إن إن" توبخ صهر الرئيس اللبناني: متى ستتحمل مسؤوليتك!

بيروت (صدى):
تفاجأ رئيس التيار الوطني الحر، صهر رئيس الجمهورية اللبنانية، جبران باسيل، بتوبيخ مذيعة قناة CNN له، متهمة إياه بالفساد والتسبب في فاجعة بيروت الأخيرة.

وقالت مذيعة CNN لباسيل على الهواء مباشرة: " دعوتك ليس لأنك تمثل اللبنانيين، بل لأنك لا تمثلهم " .

وتابعت: " أنت تمثل محاباة الفساد وأغرقت البلد في اليأس، دعوتك إلى هنا لأسألك، متى تنوي تحمل مسؤوليتك الشخصية عن أزمة اليوم " .

وكان باسيل قد شدد في وقت سابق على ضرورة محاكمة المسؤولين عن تفجير بيروت بالقصد أو بالإهمال، معتبرا أنه أمام بيروت والعدالة لأجلها لا يوجد كبير ولا صغير، لا رئيس ولا وزير ولا مدير.

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أحدث التعليقات

القرشي
عودة الطلاب والطالبات للمدارس والجامعات فيه مخاطرة كبيرة على حياتهم خاصة أن أرقام الاصابات لاتزال كبيرة سواء على الصعيد المحلي او العالمي حتى وإن كان هناك بعض الإنخفاض في الإصابات . فيروس كورونا إن لم يجد له العالم عقار ناجح وفعال بأقصى سرعة سيظل يهدد حياة البشرية بلا رحمة .
غدي
ههههههه انصدم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما اصابه .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجزاها خير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجزاها خير

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