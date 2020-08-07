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مانشستر سيتي يُقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا ويتأهل إلى ربع النهائي

Time منذ ساعة
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مانشستر سيتي يُقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا ويتأهل إلى ربع النهائي

وكالات (صدى):
تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما كرر فوزه على ريال مدريد الإسباني بثنائية مقابل هدف في إياب دور الـ16.

وتفوق مانشستر سيتي في الذهاب بثنائية مقابل هدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو، قبل أن يكرر النتيجة في ملعبه الإتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية.

وسجل ستيرلينج لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 9، بعدما استغل جيسوس خطأ فادح من فاران وخطف الكرة ومررها لـ رحيم، الذي وضع سيتي في المقدمة، وصعّب مهمة النادي الملكي.

حاول ريال مدريد بعد مرور 20 دقيقة، وتصدى إيدرسون لتسديدات هازارد وبنزيما، ولكن الحارس البرازيلي لم يتمكن من التصدي لـ رأسية المهاجم الفرنسي، بعد عرضية رودريجو في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 68، لم يتوقف فاران عن الأخطاء، ومرر الكرة بشكل سيء لـ الحارس تيبو كورتوا، لحق بها جابرييل جيسوس وسجلها في مرمى الحارس البلجيكي.

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أحدث التعليقات

ابو معن
وانتي ايش دخلك في أمور السياسية خليك في الداخل ومصلحة المواطن
ابن حزم
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abdul
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