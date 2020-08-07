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وفاة والدة رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني
منذ 19 دقيقة
1683
1
الرياض (صدى):
توفيت إلى رحمة الله والدة معالي رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، أمس الجمعة بمحافظة البكيرية.
وتتقدم " صدى " بخالص التعازي والمواساة إلى معالي رئيس أمن الدولة، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة.
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أحدث التعليقات
ابو معن
وانتي ايش دخلك في أمور السياسية خليك في الداخل ومصلحة المواطن
ابن حزم
الله يرحمها ويغفر لها
. راعــي الـددســـن .
يسـتاهـل كـل مايجــيه الخسـيس . بس كيف هـو بدون وعنـده حساب في البـنك .؟🤔. إللـي أعـرفـه عنـهم إنـهم ما عنـدهـم بطـاقة هــويـه مـدنـيه.
ابن حزم
الحذر واجب
abdul
بارك الله في تجارتك ايها التاجر القنوع بالقيل، وبارك في اهلك وذريتك وعمرك. نادر ان نجد تاجر يقنع بالربح البسيط في هذه الايام.
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