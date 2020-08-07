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سان جيرمان يتلقى صدمة بعد إصابة توماس توخيل بكسر في مشط القدم

Time منذ 33 دقيقة
Views 1324
سان جيرمان يتلقى صدمة بعد إصابة توماس توخيل بكسر في مشط القدم

وكالات (صدى):
أصيب مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل في قدمه، خلال مران الفريق الذي أقيم أمس.

ونشر النادي الباريسي بيانًا قال فيه إن إصابة مدربه الألماني جاءت في مشط القدم، حيث كسر توخيل العظمة الخامسة خلال تدريبات الفريق مساء الخميس.

وقال باريس سان جيرمان: ”توماس توخيل يعاني من التواء في الكاحل مع كسر في العظمة الخامسة من مشط القدم خلال تدريبات مساء الأمس“.

وكان باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة أتلانتا الإيطالي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.

وضربت الإصابات فريق باريس في الفترة الأخيرة، حيث تعرض نجم الفريق كيليان مبابي لإصابة في كأس فرنسا قد تغيبه عن مباراة أتلانتا.

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أحدث التعليقات

فتامين (( و ))
وفق اللهُ الجميع ،
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو مشعل
كلامك صحيح يابوبدر جزاك الله الف خير
فتامين (( و ))
يمكن يحب يشجع الأهلي 🟢🟢
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيك مما فيك .. آمين ..

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