سان جيرمان يتلقى صدمة بعد إصابة توماس توخيل بكسر في مشط القدم

وكالات (صدى):
أصيب مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل في قدمه، خلال مران الفريق الذي أقيم أمس.
ونشر النادي الباريسي بيانًا قال فيه إن إصابة مدربه الألماني جاءت في مشط القدم، حيث كسر توخيل العظمة الخامسة خلال تدريبات الفريق مساء الخميس.
وقال باريس سان جيرمان: ”توماس توخيل يعاني من التواء في الكاحل مع كسر في العظمة الخامسة من مشط القدم خلال تدريبات مساء الأمس“.
وكان باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة أتلانتا الإيطالي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.
وضربت الإصابات فريق باريس في الفترة الأخيرة، حيث تعرض نجم الفريق كيليان مبابي لإصابة في كأس فرنسا قد تغيبه عن مباراة أتلانتا.